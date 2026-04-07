Los mercados resisten a la incertidumbre: "Hay margen para la duda, pero no para el dramatismo"

Los mercados financieros han seguido de cerca esta semana las tensiones relacionadas con Irán, Donald Trump y la evolución del petróleo, pero la reacción no ha sido tan dramática como se esperaba. Según Juan Pablo García Valadés, director de Renta 4 León, la clave es que "las bolsas siguen moviéndose en un entorno de incertidumbre, pero no de desorden". Aunque los mensajes contradictorios, a veces emitidos "en cuestión de horas", generan ruido, el mercado ha aprendido a gestionar múltiples escenarios simultáneamente, lo que evita reacciones excesivas.

Pese a la volatilidad, las sensaciones que ha dejado la semana son más positivas que negativas. "El mercado ha demostrado capacidad de resistencia, ha habido mucha volatilidad intradiaria, pero los índices han terminado aguantando mejor de lo que parecía", explica García Valadés. Este comportamiento indica que los inversores no están operando en "modo pánico", sino en "modo prudencia", un factor que el experto considera fundamental.

Un ajuste sano pero incómodo

La corrección que se comenta en los mercados es vista por el director de Renta 4 León más como "un ajuste sano, aunque incómodo" que como un motivo de gran preocupación. Este proceso, que "empezó en las grandes tecnológicas y luego se ha ido extendiendo a otros sectores como lujo, plata, consumo, automóviles", es interpretado como una fase necesaria. "No estamos ante un derrumbe, sino ante un proceso de limpieza de excesos", asegura.

No estamos ante un derrumbe, sino ante un proceso de limpieza de excesos" Juan Pablo García Valadés asesor de inversiones de Renta 4 Banco

Para García Palades, estos sobresaltos son lógicos tras años muy intensos en los mercados. Lo importante, subraya, es "no confundir una corrección con un cambio de tendencia definitivo". Aunque puede haber más volatilidad, "de momento el fondo de mercado sigue siendo razonablemente constructivo".

El petróleo pierde peso

Aunque el petróleo sigue siendo una referencia relevante por su impacto en la "inflación, en márgenes y en crecimiento", su relación con el comportamiento de las bolsas ya no es tan automática como en el pasado. "Hemos visto jornadas en las que el petróleo subía con fuerza y las bolsas no se hundían", señala el analista. Esto sugiere que la economía actual es "más compleja, más diversificada y menos lineal de lo que era hace años".

Inflación y crecimiento, las claves de la semana

De cara a los próximos días, la atención se centrará en los datos de inflación y crecimiento en Estados Unidos. El deflactor de consumo privado (PCE), el IPC y el sentimiento del consumidor darán pistas sobre el impacto del contexto actual en la economía real. Estos indicadores, según el experto, "serán clave para ver si el mercado encuentra más estabilidad o si sigue navegando entre dudas".

La conclusión para los inversores es clara: "Estamos en un mercado con ruido, pero también con resistencia". En este escenario, concluye García Palades, "hay margen para la incertidumbre, pero no para el dramatismo". Su recomendación final es "invertir con calma, con diversificación y sin perder de vista el medio plazo".