Miguel Lechuga desvela los cinco arrepentimientos que te cambiarán la vida

En 'Caminar en mayúsculas', su reflexión semanal, Miguel Lechuga comparte una poderosa lección sobre las cosas de las que la gente se arrepiente al final de su vida. Un recordatorio para evaluar nuestras prioridades y vivir de una manera más plena y consciente, evitando lamentos futuros.

Los cinco grandes lamentos vitales

El primer arrepentimiento es "haber hecho lo que los demás querían y no lo que ellos querían, es decir, de haber vendido la vida". A este le sigue el de "haber trabajado tanto, a costa de la familia y la salud, sin saber discernir lo importante de lo secundario", un lamento muy común en la sociedad actual.

Haber hecho lo que los demás querían y no lo que ellos querían"

La lista continúa con la falta de expresión emocional. El tercer pesar es el de "no haber expresado más emociones positivas, abrazado más, besado más, sentido más". En cuarto lugar, aparece el arrepentimiento por "haber ido a vivir lejos de sus seres queridos y no estar presente en momentos trascendentales".

El quinto y último arrepentimiento es, quizás, el más profundo: "no haber sido más feliz". Según la reflexión, al final del camino, la conclusión es unánime y se resume en una frase reveladora: "solo hay una cosa importante en la vida, es cuánto has amado".

Solo hay una cosa importante en la vida, es cuánto has amado"

Una lección para el presente

Esta "preciosa lección", como la califica el autor, es una invitación a la acción. Propone tomar las riendas para "decidir por nosotros mismos", aprender a "trabajar para vivir y no vivir para trabajar", así como "abrazarnos y besarnos más". En definitiva, estar presentes con nuestros seres queridos para, así, "ser más felices, y amar más intensamente".