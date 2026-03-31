Irán pone en jaque a los mercados: la incertidumbre geopolítica domina sobre los fundamentales

Irán se ha convertido en el principal catalizador de los mercados financieros, introduciendo un nivel de incertidumbre muy difícil de modelizar. Según el asesor de inversiones de Renta 4 Banco, José Andrés Álvarez, esta situación provoca que el mercado esté "extremadamente sensible a cada titular", ya que cualquier cambio puede tener efectos inmediatos sobre la energía y el riesgo global. Las noticias contradictorias, con intentos de negociación por un lado y mensajes desafiantes por otro, impiden a los inversores construir escenarios estables.

Un riesgo de escalada creciente

Los intentos de tregua en el conflicto son interpretados por el mercado con escepticismo. La falta de coherencia en las señales y la negativa de Irán a aceptar propuestas concretas refuerzan la idea de que no hay una solución a corto plazo, lo que resta credibilidad a los anuncios políticos y limita la reacción de los activos financieros.

Para Álvarez, el riesgo de escalada es elevado y creciente. La movilización de tropas por parte de Estados Unidos apunta a una preparación más seria de lo que el mercado anticipaba. "En este tipo de conflicto, los errores de cálculo son frecuentes", advierte el experto, por lo que "el escenario de intervención no es descartable en absoluto".

El escenario de intervención no es descartable en absoluto" José Andrés Álvarez asesor de inversiones de Renta 4 Banco

El petróleo y la inflación, en el foco

El petróleo se consolida como el principal canal de transmisión económica de la crisis. Infraestructuras clave de Irán, como la isla de Kahs, concentran gran parte de sus exportaciones, y cualquier interrupción impactaría directamente en la oferta global de crudo. Esto, a su vez, genera presiones alcistas en los precios energéticos que se trasladan a la inflación y a las expectativas de tipos de interés.

Los mercados europeos ya están incorporando un repunte de la inflación en el corto plazo y descuentan movimientos adicionales relevantes en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en lo que queda de año. Sin embargo, el BCE se encuentra en una posición compleja, ya que los indicadores de crecimiento muestran una clara desaceleración, lo que limita su margen de actuación.

La inflación podría repuntar por factores exógenos, como la energía" José Andrés Álvarez asesor de inversiones de Renta 4 Banco

Los datos macro enfrían las expectativas

Los últimos datos macroeconómicos apuntan a una pérdida de dinamismo económico en Europa. El PMI compuesto ha caído y sugiere un crecimiento por debajo del potencial, con una preocupante debilidad en el sector servicios que refleja un enfriamiento de la demanda interna.

Aunque el dato de manufacturas ha mejorado, genera dudas porque no responde a una mayor demanda real. Según Álvarez, "está impulsado por el aumento en los tiempos de entrega, lo que técnicamente es un mal índice", un patrón ya visto en crisis anteriores que podría estar sobreestimando la actividad económica real.

La principal conclusión es que los mercados se encuentran en un entorno donde "la geopolítica domina sobre los fundamentales", lo que se traduce en más volatilidad y menor visibilidad. En este contexto, la clave para los inversores es "mantener disciplina y evitar decisiones impulsivas", concluye el experto.