La redención de Miguelito en el Atlético Baleares, vuelve a brillar tras superar una grave lesión

Miguel Martín García ha visto la luz del túnel. No por superar la lesión, que hace tiempo que lo hizo, sino por ver culminado su proceso de recuperación futbolística y tener protagonismo al fin en el terreno de juego.

Ha pasado Miguelito de apenas contar para el técnico Luis Blanco a ser titular en los últimos encuentros, coincidiendo además con el gran momento del equipo, que viene de golear al Andratx 5-1 y acumula ya tres victorias consecutivas tras imponerse al Olot y el Andratx en el Estadio Balear y a la SD Ibiza en San Rafael.

Parece que el equipo blanquiazul va a llegar en muy buenas condiciones a la hora de la verdad, la hora de jugarse la temporada cuando comience el playoff de ascenso a Primera RFEF. Quedan tres jornadas para el final del campeonato, el Atlético Baleares, segundo clasificado, se enfrenta al descendido Porreres (será el tercer duelo de proximidad tras Ibiza y Andratx), Terrassa y Espanyol B en la ciudad deportiva Dani Jarque.

El técnico está haciendo que todos se sientan importantes y ha recuperado para la causa a Miguelito, quien no ha tenido protagonismo en buena parte de la temporada, tras haber regresado de la grave lesión de rodilla sufrida la pasada temporada. Empezó jugando en el equipo balearico pero después pasó por un periodo difícil en la suplencia del equipo y sin apenas contar. En los últimos tres encuentros sin embargo ha sido titular como carrilero diestro dejando buenas sensaciones en cuanto a ritmo de juego y aportación desde la banda derecha. El carrilero de 25 años se vio perjudicado por la llegada de un fichaje como Marc Lachevre, jugador conocido por el técnico que apostaba por él, pero el propio Luis Blanco le está demostrando a Miguelito y resto del equipo que cuenta la meritocracia y que es importante para el equipo que todos aporten.

El increíble Tovar.-

El jugador que vuelve a tener el olfato goleador a punto es Jaume Tovar. Tras un periodo de sequía en el que estuvo ocho partidos sin marcar, el delantero solleric ha anotado en los dos últimos partidos, tanto ante el Ibiza como ante el Andratx, a quien marcaba un doblete el pasado domingo en el Estadio Balear.

Tovar lleva 18 goles en 27 partidos jugados, ya que se ha perdido cuatro encuentros por molestias. La dependencia del equipo de su goleador hizo también que en plena lucha con el Sant Andreu por la primera plaza el equipo balearico perdiera comba. Pero lo importante ahora es llegar en condiciones al playoff y Tovar está demostrando que lo está. Con esos 18 goles empata con Gomi del Castellón B, por detrás de los 19 goles de Carvajal del Valladolid Promesas, Alayeto del Tudelano.