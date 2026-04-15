Casi 40.000 personas han asistido a los espectáculos celebrados en Insólito durante sus primeros siete meses de vida. El nuevo festival de Green Cow Music, que nace con el objetivo de desestacionalizar la música en directo en la ciudad y ofrecer programación cultural a lo largo de todo el año, ha reunido a 39.144 asistentes a fecha del 13 de abril, superando así las cifras de la primera edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que congregó cerca de 25.000 personas en 2021.

Los datos reflejan la buena acogida de la iniciativa entre el público local, con un 68,45% de asistentes procedentes de Sevilla, frente a un 27,83% de otras zonas de España y un 3,72% de público internacional.

De los 27 eventos celebrados desde su inauguración -el pasado 20 de septiembre-, 14 han colgado el cartel de aforo completo: las citas con La Bien Querida, Laura Gallego, la primera actuación de El Kanka, Patricia Galván, Andrea Vanzo, Suede y Siloé, además de las siete fechas de Alejandro Astola en salas sevillanas.

ManuSuá(Cápsula33) El KANKA en Insólito

En este sentido, el director del festival, Javier Esteban, destaca que “Cuando planteamos Insólito lo hicimos con una idea muy clara: que la música en directo no se concentrara en momentos concretos del año, sino que formara parte del pulso cultural de Sevilla de manera continuada. Estos primeros meses demuestran que había un público dispuesto a vivir esa experiencia y en espacios muy diversos de la ciudad, incluido el Puerto de Sevilla, que ya empieza a integrarse de forma natural en la programación cultural.”

ManuSuá(Cápsula33) INSÓLITO alcanza casi 40.000 asistentes y supera las cifras de la primera edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Así, Insólito, que se extiende a lo largo de casi todo el año y se desarrolla en distintos espacios de la ciudad —teatros, auditorios, salas de música y enclaves singulares—, ha incorporado también el Puerto de Sevilla como uno de sus escenarios destacados.

Green Cow Music inauguró los Tinglados del Puerto el pasado mes de marzo con dos eventos de electrónica que reunieron a más de 8.000 asistentes, y el espacio volverá a transformarse en un escenario cultural gracias a la programación del festival con otras propuestas, alguna ya confirmada como el concierto de Chambao (26 de septiembre, 21.00 horas), dentro de su gira 25 Aniversario, y otras por anunciar.

DANI GALISTEO Imagen de DANI GALISTEO en el festival INSOLITO Sevilla

Este lugar, de gran valor simbólico y escénico, se consolida de este modo como una nueva puerta de entrada de la cultura al Puerto de Sevilla, como anticipo del futuro Distrito Urbano Portuario. El proyecto se suma además con su oferta musical a los actos conmemorativos del centenario de la Corta de Tablada, sus naves y tinglados, el muelle y el Puente de Alfonso XIII, un espacio clave en la modernización de la ciudad a comienzos del siglo XX que hoy recupera su papel como escenario cultural.

Programación confirmada