Raya Real pondra la música del Alumbrao de la Feria de Abril 2026

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado los detalles del esperado espectáculo del alumbrado de la Feria de Abril 2026. El mítico grupo sevillano Raya Real será el encargado de poner la banda sonora a la noche del 'alumbrao', celebrando así sus casi cuatro décadas sobre los escenarios. El evento, que comenzará a las 22:00 horas, promete ser un hito en el calendario de la ciudad, justo antes del inicio oficial de la semana grande.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha mostrado su entusiasmo por la elección del grupo. "Es un honor contar con este mítico grupo que hará el lunes un extenso recorrido por su carrera profesional; una trayectoria larga, intensa, llena de éxitos con la Feria de Abril como bandera", ha señalado. Además, Alés ha expresado su deseo de que "todos los sevillanos disfruten mucho de este espectáculo con el que queremos dar un arranque por todo lo alto a esta semana única en el año para todos los sevillanos".

Queremos dar un arranque por todo lo alto a esta semana única"

Un espectáculo previo al gran encendido

El concierto de Raya Real tendrá lugar bajo la portada de la Feria, en el lado de la calle Antonio Bienvenida, a partir de las 22:00 horas. Será la antesala del momento más esperado, que llegará a las 00:00 horas con el encendido de las más de 28.000 bombillas LED del monumento efímero. Esta imponente estructura, de 40 metros de ancho y 40 de alto, se compone de 30.537 metros de tubo y casi 3.800 metros cuadrados de panelado, siendo el símbolo que da la bienvenida a miles de visitantes.

Una trayectoria larga, intensa, llena de éxitos con la Feria de Abril como bandera"

Casi 40 años de sevillanas

Desde su debut en 1990 con "Rociadora", Raya Real revolucionó el mundo de las sevillanas. Su fórmula, que consiste en enlazar sevillanas populares para que todo el mundo pueda cantarlas y bailarlas, los convirtió en un fenómeno inseparable de la Feria. A lo largo de su carrera han cosechado grandes éxitos, con varios Discos de Oro como "A nuestro son" y "Como siempre", y han llevado su música por todo el mundo, desde Miami hasta Santo Domingo.

Para culminar la celebración, el grupo ha anunciado que durante el espectáculo del alumbrado presentará su nuevo single para esta temporada. Este estreno se enmarca en el lanzamiento de su último trabajo, "MALA", un doble álbum que incluye rumbas y una selección de las mejores sevillanas de su historia, demostrando que, tras casi cuarenta años, su música sigue más viva que nunca.