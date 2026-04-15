El Gobierno declara el nudo de Maciñeira, en As Pontes, como de transición justa

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha acordado designar el nudo de Maciñeira 400 kV, de As Pontes, como nudo de transición justa, ligado al cierre de la central térmica de carbón en la localidad.

El Gobierno ha explicado que la designación permitirá la celebración de un concurso de transición justa para otorgar su capacidad de acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos de renovables y almacenamiento que aporten actividad económica y empleo con el menor impacto ambiental.

La central térmica se conectaba al nudo As Pontes García Rodríguez 400 kV, pero al ser nula su capacidad de acceso, el Gobierno modificó la vigente Planificación de Electricidad 2021-2026 para incorporar la subestación de Maciñeira 400 kV, con el objetivo de permitir la conexión de nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento, y favorecer el suministro de nuevos proyectos industriales.

Tras la declaración, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo adscrito al Miteco, podrá regular y convocar un concurso de transición justa para la zona de As Pontes, el segundo de Galicia, con criterios específicos para maximizar su impacto socioeconómico con el mínimo impacto ambiental.