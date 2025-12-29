Adelgaza con una sonrisa y no vuelvas a recuperar el peso con "Cuerpo Libre"

Isabel Artero, responsable del centro de salud y belleza Cuerpo Libre, ha desvelado en el programa Mediodía en COPE León las claves del método con el que ayudan a adelgazar con una sonrisa. Con 25 años de experiencia en el sector del adelgazamiento, Artero ha destacado en su conversación con Esther Peñalba Aller que su enfoque es totalmente personalizado para cada cliente.

Un tratamiento para cada persona

En Cuerpo Libre tratan a personas de todas las edades, desde niños de 8 años hasta personas de 90, hombres y mujeres. "No es lo mismo tener 20 años que tener 60", ha señalado Artero, enfatizando que cada caso es único. Por ello, el primer paso es siempre "diagnosticar y dar una solución" a medida, ya sea para perder 30 kilos o para tratar problemas de volumen o celulitis.

Más allá de perder peso: el mantenimiento

Uno de los pilares del método es lo que ocurre después de adelgazar. La segunda etapa se centra en estabilizar y reafirmar, evitando así dos de los problemas más comunes: la flacidez y el efecto rebote. "De nada te sirve perder kilos y a la vuelta de la esquina lo vuelves a recuperar, incluso más de lo que has perdido", ha afirmado la experta.

Les damos 6 meses de mantenimiento para que comprueben que no han vuelto a subir, que su peso se ha quedado ahí" Isabel Artero Responsable del centro de salud y belleza Cuerpo Libre

Tal es la confianza en su sistema que ofrecen una garantía post-tratamiento. "Les damos 6 meses de mantenimiento para que vengan dos veces al mes, se pesen, se midan y que comprueben que no han vuelto a subir, que su peso se ha quedado ahí", ha explicado Artero, reconociendo que para muchos clientes mantener el peso "es lo más difícil de creer".

Salud y control médico profesional

Muchos pacientes llegan a Cuerpo Libre "hartos y cansados" tras haber probado "mil cosas". Artero entiende su escepticismo y les pide un "voto de confianza", recordando que el sobrepeso no es solo una cuestión estética.

El tener kilos de más es una enfermedad, hay que enfrentarse a ella y eliminarlo" Isabel Artero Responsable del centro de salud y belleza Cuerpo Libre

Ha subrayado que "estamos hablando de salud" y ha añadido: "El tener kilos de más es una enfermedad, hay que enfrentarse a ella y eliminarlo". Para garantizar la seguridad, el tratamiento es supervisado por un gabinete médico, por lo que carece de efectos secundarios y es apto para personas con patologías como diabetes, hipertensión o colesterol. De hecho, Artero asegura que reciben pacientes recomendados por sus propios médicos de familia.

El centro Cuerpo Libre se encuentra en la calle Alfonso V, número 2, sexto B, en León. Los interesados pueden solicitar una cita previa en el teléfono 987 22 59 00. Además, los oyentes de COPE que acudan de parte de Esther Peñalba Aller obtendrán un 20% de descuento en el tratamiento.