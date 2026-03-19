San José, el padre modelo que da nombre al Día del Padre

José es un nombre hebreo que significa “el que aumenta”. San José es descendiente del rey David. Su santidad se hizo muy popular en la Edad Media. El Papa Sixto IV lo introdujo en el santoral romano y estableció la fiesta el 19 de marzo. En 1621 Gregorio XV dio a su fiesta carácter obligatorio.

El hombre elegido por Dios

José fue el hombre excepcional que se dejó guiar por el Ángel que le dice: “José no temas recibir a María por esposa, pues lo engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo" Mat.1,20. Así fue para que se cumpliera la Escritura: “Una Virgen dará a luz un hijo”.

Protector de María y de Jesús

Es a José a quien el Ángel advierte: “Toma al Niño y a su Madre y vete a Egipto” …o regresa de Egipto” Mat. 2,20. José acepta todo porque sabe que padre es quien da amor al hijo y a esa tarea se entregó en cuerpo y alma. José fue el padre cercano que acompañó el crecimiento de su hijo, con quien compartió penas y alegrías. Dios fue la luz que guio a José durante toda su vida.

Patrono de la Iglesia y de los trabajadores

La Iglesia declara a San José patrono de la iglesia doméstica y lo hace como reconocimiento a sus virtudes. También es patrono de la Iglesia Universal y de los trabajadores. La fiesta de San José Obrero se celebra el día 1 de mayo, fue establecida por el Papa Pio XII en 1955, porque San José encarna mejor que cualquier otro, ante Dios la dignidad de los trabajadores y es también el mejor guardián de sus familias.

Día del Padre

Por ser San José padre modelo, su fiesta fue escogida para el Día del Padre. Quisiera felicitar desde COPE a todos los padres y a aquellas personas que en este día celebran su onomástica.





Sobre la colaboradora de COPE: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor. Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.