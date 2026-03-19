La Cofradía del Santo Sepulcro soluciona su principal problema

Una de las hermandades más antiguas de la Semana Santa de Granada es la del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Se creó en el siglo XVII (1616) en la Iglesia de Santiago. Actualmente tiene su residencia en la Parroquia de San Gil y Santa Ana, donde organizó entre 1909 y 1924 el Santo Entierro Antológico. Durante este dilatado período de tiempo ha cambiado sus titulares, pasando del Santo Entierro al Santo Sepulcro y de las Tres Necesidades a la Soledad en el Calvario, lo que definitivamente quedó recogido en los estatutos de 1924.

un hermano mayor con 21 años

Está considerada la procesión oficial de la Semana Santa de Granada, por lo que en ella participan las autoridades religiosas, civiles y militares, componiendo uno de los cortejos más singulares de estas jornadas. Sin embargo, en las últimas décadas no había logrado una revitalización social similar a la que se está alcanzando en las cofradías granadinas. La llegada este verano al cargo de Hermano Mayor de Álvaro Esteban ha abierto un nuevo periodo en la historia de esta asociación de fieles. Tiene la característica de ser un hermano mayor muy joven, al contar con veinte años. No se conoce ningún caso similar, al menos en el sur de España. Ya ha logrado la solución a unas de sus dificultades y es lo que ha comentado en COPE.

un problema

Uno de los principales objetivos de Álvaro Esteban era lograr un aumento del número de hermanos. El anterior censo lo situaba en dos centenares. Su labor ya está dando los primeros frutos y ha conseguido que 60 nuevos cofrades se inscriban en la corporación. Pero, según manifestó a COPE, tenía una dificultad para conseguir dinamizar socialmente a la cofradía: no disponer de una casa de hermandad que le permitiera desarrollar el programa de actividades que anualmente pretende llevar a cabo, al margen de los cultos que se celebran en su sede canónica.

la solución

Las gestiones para alcanzar este logro han sido sencillas, puesto que se estaba buscando un local que fuera céntrico y el precio de alquileres y compras es bastante elevado. Finalmente, según ha informado a COPE Álvaro Esteban, ya han encontrado este lugar. Se ubica en la calle Fuentenueva, en las cercanías de la Basílica de San Juan de Dios. Era un espacio que había sido dedicado a la hostelería. "Estamos ya trabajando en su acondicionamiento - ha manifestado- y esperamos que pueda comenzar a ser utilizado después de Semana Santa. De hecho, allí es donde deseamos este año recoger las túnicas de los hermanos".

Esta feliz noticia podrá permitir que la Cofradía del Santo Sepulcro pueda sumarse con vigor a la nueva etapa que se ha abierto en la Semana Santa de Granada, con la incorporación de más hermanos que logren una mayor dinamización social que este movimiento religioso está alcanzando, especialmente entre los más jóvenes. Las cofradías granadinas viven uno de los momentos más brillantes de su historia y esta del Viernes Santo puede también comenzar a desarrollar una de las etapas más importantes de su varias veces centenaria historia.