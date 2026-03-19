El Costa del Sol Málaga se marca un objetivo claro: volver a ganar la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga afronta el tramo decisivo de la temporada con la ambición por bandera. Tras un inicio de 2026 complicado, marcado por la eliminación en la Copa de la Reina, el equipo ha sabido rehacerse hasta alcanzar un estado de forma óptimo que le permite soñar en dos frentes: la Liga Guerreras Iberdrola y, sobre todo, la EHF European Cup. Así lo ha confirmado su presidenta, Pepa Moreno, en una entrevista en el programa 'Deportes COPE Málaga', donde ha desgranado la actualidad deportiva e institucional de un club que aspira a conquistar de nuevo el continente.

Un objetivo claro: la EHF European Cup

La hoja de ruta del club malagueño tiene una fecha marcada en rojo: la eliminatoria de cuartos de final de la EHF European Cup frente al Hazena Kynzvart de la República Checa. La ambición es máxima y la directiva ha realizado una fuerte apuesta para traer la eliminatoria completa a Málaga, que se disputará en el pabellón Pérez Canca de Carranque. Moreno ha explicado que, aunque la inversión es alta, el objetivo lo merece. "Para nosotros el objetivo principal que nos marcamos este año es volver a ganar la Copa de Europa", ha sentenciado con rotundidad.

Para nosotros el objetivo principal que nos marcamos este año es volver a ganar la Copa de Europa" Pepa Moreno Presidenta Costa del Sol Málaga

El club tiene una cuenta pendiente con esta competición. Tras ganarla una vez, se quedaron a las puertas de un segundo título en una recordada final en el Palacio de Deportes Martín Carpena. "Nos quedamos ahí a un gol en el Carpena y nos quedamos con ese mal sabor de boca", ha confesado la presidenta. La decisión de jugar ambos partidos en casa, a pesar del coste, se vio facilitada por el atractivo de la ciudad. "A Málaga quiere venir todos los equipos de fuera, partimos con una ventaja a la hora de la negociación", ha señalado Moreno, agradeciendo el apoyo de patrocinadores como Fihoteles y Automóviles Torres para hacerlo posible.

La eliminatoria ante el equipo checo se disputará íntegramente en Málaga. Arrancará el viernes 27 a las 19 h y finalizará el domingo 29 a las 12 h. Los dos partidos serán en el Pérez Canca.

La exigencia de mantenerse en la élite

Pepa Moreno ha recordado el bache que supuso la eliminación copera, pero ha destacado la reacción del equipo. "Yo creo que ha habido un antes y un después, como chicas ya de aquí, vamos para arriba, porque ya más no podemos ir hacia abajo", ha afirmado. Esta mentalidad ha llevado a las 'panteras' a la tercera posición en la Liga Guerreras Iberdrola, una competición que Moreno califica de "muy atractiva" por su igualdad, a diferencia de la masculina. "Lo bonito de la competición es que sabes que puedes ganar la liga", ha añadido, subrayando que el equipo peleará por todo.

Silvia Arderius durante un partido

La presidenta ha querido poner en valor la dificultad de competir al máximo nivel de forma sostenida. Tras años de éxitos, con tripletes y títulos de Liga y Copa, la exigencia del entorno es máxima. "Lo difícil no es llegar, es mantenerse", ha aseverado. Moreno es consciente de que los resultados son cruciales para atraer patrocinadores y a las mejores jugadoras, pero ha pedido que se valore el esfuerzo que supone estar siempre arriba. "El ganar títulos te hace estar más arriba, las empresas se animan más a estar con nosotras, jugadoras, las mejores, digamos, pues quieren venir", ha reflexionado sobre la presión del éxito.

Lo difícil no es llegar, es mantenerse" Pepa Moreno Presidenta Costa del Sol Málaga

Una espinita clavada: la falta de instalaciones

Más allá de lo deportivo, la gran batalla de Pepa Moreno desde que asumió la presidencia hace diez años es conseguir unas instalaciones propias para el club. El crecimiento de la cantera ha sido tan exponencial que la entidad se ve obligada a denegar el acceso a nuevos talentos por falta de espacio. "Tenemos que renunciar a coger niños y niñas, porque no tenemos sitio donde poder entrenar", ha lamentado. El sueño del club es contar con un centro de referencia, con "4 o 5 pistas exteriores", similar al modelo de Los Guindos del Unicaja Baloncesto, para unificar a toda su base.

Pepa Moreno, presidenta del Costa del Sol Málaga

La presidenta considera que una infraestructura de este tipo no solo consolidaría al club, sino que impulsaría enormemente el balonmano femenino y masculino en toda la provincia. Aunque se ha mostrado muy agradecida por el apoyo constante de instituciones como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía, no ceja en su empeño. "Es mi espinita ya personal. Yo no pierdo la fe, soy muy insistente y espero que algún día se hagan", ha concluido, dejando clara cuál es su otra gran final por jugar.