En la segunda mitad de la Cuaresma tenemos una Festividad muy especial. Porque hoy es la Solemnidad de San José. Oriundo de la estirpe de David, es el Esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús, llamado Cristo.

Él es designado por la Providencia para que haga las veces de Padre del Señor. San Mateo en el Evangelio de la Infancia nos cuenta cómo José se había desposado con María de Nazaret. Pero antes de vivir juntos resultó que Ella esperaba un Hijo por Obra del Espíritu Santo. José que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.

Pero tan pronto como lo decide, se le aparece el Ángel del Señor para decirle que no tenga reparo en llevarse a María porque la criatura que hay en Ella viene de Dios. Entonces sigue el Plan de Dios. Su vida en el Hogar de Nazareth, transcurre entre Jesús y María. Los evangelios le mencionan en la Infancia del Señor.

El último momento en que aparece es cuando el Niño Jesús se queda en el templo y lo encuentran a los tres días. Cumplida su misión muere rodeado de Ellos dos. Pío IX, recogiendo el sentir de los cristianos, declaró a San José Patrono de la Iglesia Universal.

De esta manera se le considera también el que ayudó a Jesús a crecer en Gracia ante Dios y ante los hombres. Por todo esto, se celebra hoy el Día del Padre y en torno a esta festividad es también el Día del Seminario. San José es también abogado de la buena muerte.