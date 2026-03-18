Ponferrada pide la declaración de Interés Turístico Internacional para su Semana Santa

La Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada ha reelegido a Salvador Fernández como mayordomo tras un proceso electoral histórico, al ser la primera vez que se presentaban dos candidaturas. En una entrevista en el programa "Mediodía en COPE León", dentro del espacio "Entre Nosotras", Fernández ha destacado que este hecho demuestra que la hermandad "no es que esté viva, es que empuja todos los días mucho". Actualmente, la cofradía cuenta con 2.600 hermanos y ha experimentado un crecimiento reciente de unos 70 miembros.

Un crecimiento impulsado por los jóvenes

Este auge se debe, en gran medida, al interés de las nuevas generaciones. Según el mayordomo, se está observando un fenómeno curioso en el que los hijos animan a los padres a inscribirse, al contrario de lo que ocurría antes. "Antes, en las hermandades y cofradías venía el padre e inscribía rápidamente a su hijo, ahora no, ahora viene el niño, a inscribir a sus padres", ha señalado Fernández. Este impulso ha llevado a la creación de un grupo joven "muy trabajador" dentro de la hermandad.

Ahora viene el niño a inscribir a sus padres" Salvador Fernández Mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada

El reto de la declaración internacional

Uno de los grandes objetivos de la hermandad, en colaboración con el Ayuntamiento, es conseguir la declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de Ponferrada. Fernández ha asegurado mantener una buena relación con todas las corporaciones municipales, afirmando que "siempre se han portado estupendamente". Si bien admite que "siempre pedimos más" en materia de subvenciones, la colaboración para potenciar la Semana Santa es sólida.

El Jueves Santo es uno de los días más importantes para la hermandad, marcado por el acto del Amor fraterno y la liberación de un preso de la cárcel de Mansilla de las Mulas. Este año se ha enviado una terna con dos candidatos a Madrid y están a la espera de la decisión del Consejo de Ministros. Como gesto de agradecimiento, la hermandad ha nombrado hermanos de honor a los funcionarios de la prisión.

COPE Entre Nosotras: Salvador Fernández, Mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada

Nuevos proyectos y la fuerza de la tradición

Entre los retos futuros, Salvador Fernández ha confesado una de sus mayores ilusiones: "sacar la Santa Cena a hombros", un proyecto que requeriría de 200 porteadores. A diferencia de otras cofradías que se quejan de la falta de cargadores, ha afirmado que en su hermandad no tienen ese problema, aunque un proyecto de tal magnitud exigiría un esfuerzo adicional. Además, la cofradía sigue innovando con nuevas procesiones, como el Vía Crucis en el Castillo de los Templarios, que se suman a las nueve que ya organizan.

Sacar la Santa Cena a hombros, para lo que harían falta 200 porteadores" Salvador Fernández Mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada

Finalmente, el mayordomo ha invitado a todos los oyentes a visitar Ponferrada para disfrutar de una Semana Santa "espectacular", cuyo atractivo se ve realzado por el recorrido a través del casco antiguo y el castillo. Los actos previos comienzan este sábado con el tradicional Lambrión Chupacandiles y el domingo con el pregón, que darán el pistoletazo de salida a la semana de Pasión.