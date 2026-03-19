Carlos García afronta su tercer mandato en la Hermandad del Primer Viernes de Mayo con la vista puesta en el relevo generacional

Carlos García ha sido reelegido presidente de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo en la última asamblea general ordinaria. Con esta reelección, afronta su tercer mandato de cuatro años, después de ocho años en el cargo, con el objetivo de consolidar el trabajo realizado y preparar el futuro de la fiesta más emblemática de Jaca.

Una nueva junta para consolidar el futuro

García ha presentado una nueva junta directiva que combina experiencia y renovación. En esta nueva etapa, estará acompañado por Sheila Cantón como vicepresidenta, quien ya formaba parte de la junta anterior. Se incorporan Begoña Castillo como secretaria, con 32 años de participación en la fiesta, y Bergoña Barrabés, capitana de caballería, como tesorera.

El presidente ha explicado que uno de los motivos para volver a presentarse es el "ejercicio de responsabilidad" hacia la gente joven que se ha incorporado recientemente a la junta de gobierno. Su intención es clara: "Ir preparándolos y que alguno sea el que tenga que dar el paso", ha afirmado, señalando su deseo de que el relevo generacional se produzca en "cuatro años o tal vez antes".

Las tres pantallas se mantienen y ampliamos el mercado de oficios perdidos" Carlos García, presidente Hermandad del Primer Viernes de Mayo

Los retos de una fiesta en crecimiento

La gestión de la hermandad, que mueve a 900 personas, supone un gran trabajo durante todo el año que arranca en septiembre. García ha destacado que la burocracia se ha triplicado, lo que complica la organización de los actos. Como ejemplo, ha mencionado los nuevos requisitos del Gobierno de Aragón para el acto de San Juan de la Peña, que ahora exige "fotografías de años anteriores o planes de limpieza", etc.

Encontrar voluntarios para asumir puestos de responsabilidad es otro de los desafíos. "Voluntad para trabajar hay mucha gente, pero el dar el paso de tener una responsabilidad, ya no solamente en la junta directiva, sino incluso en la junta de gobierno es más complicado", ha comentado García.

Balance y novedades para la próxima edición

Al hacer balance de la última fiesta, el presidente la ha calificado como un año "muy complicado", especialmente por la meteorología durante el desfile. El mal tiempo "nos puso contra las cuerdas", ha confesado, describiendo momentos de tensión al tener que tomar "decisiones superimportantes" con cientos de participantes en la calle.

A pesar de las dificultades, el balance ha sido muy bueno. Se ha seguido invirtiendo en las escuadras, se amplió el número de pantallas a tres y, sobre todo, se recuperó el mercado artesanal y de oficios perdidos, una iniciativa que se potenciará en la próxima edición con más puestos.

Para este año, además de mantener las tres pantallas y ampliar el mercado, se esperan cambios en el acto institucional debido a la ausencia de la Banda Santa Orosia, que no participará tras más de 30 años. También habrá novedades en el acto de San Juan de la Peña y en la coordinación del desfile.