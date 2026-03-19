La 33ª Media Maratón Ciutat de Palma, 10kms Port de Palma y carrera popular "El Corte Inglés" baten récord de inscritos

Será un domingo de atletismo en las calles de Palma. Llega una de las citas más esperadas del año en cuanto a carreras urbanas en la capital balear, una triple cita que reúne a todos los públicos.

Se trata de la Media Maratón Ciutat de Palma que cumple ya su edición número 33, una prueba clásica del calendario balear que va ligada a la prueba de 10 kilómetros Port de Palma y la carrera popular "El Corte Inglés".

Esto hace que los atletas con diferentes niveles o inquietudes pueden citarse el mismo día, lo que genera un gran ambiente de atletismo. La prueba tiene salida y meta en el Parc de la Mar, frente a la Catedral de Mallorca. El circuito transcurre por el Paseo Marítimo, el Paseo Sagrera, Autovía de Llevant, totalmente cerrado al tráfico.

Es un recorrido urbano, llano y rápido, ideal para mejorar marcas, 100% de asfalto. Se corre en bucle entre Paseo Marítimo, Sagrera, centro histórico y Autovía Llevant. Está catalogado como un circuito de alto interés turístico y paisajístico al borde del mar. En la prueba popular se dan cita todos los públicos en un ambiente familiar.

La salida de la 10 kilómetros es a las 9h de la mañana del domingo 22 de Marzo, mientras que una hora después será la salida de la Media Maratón. La popular "El Corte Inglés" será a las 12:30h.

La inscripción cuesta 24 euros en los 10kms por 32 en la Media Maratón. Por ahora van más de 6.200 inscritos en tota, entre la Media Maratón CIutat de Palma, la carrera 10 kilómetros Port de Palma y la Cursa Popular "El Corte Inglés".