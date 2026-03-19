Borrasca Therese: Partidos aplazados y pendientes

La borrasca Therese que afecta a Canarias ha alterado de forma notable toda la actividad deportiva prevista en Tenerife para los próximos días, generando un escenario de incertidumbre que abarca desde el fútbol profesional hasta competiciones territoriales y otras disciplinas.

En el fútbol profesional, el CD Tenerife continúa preparando su partido ante Osasuna Promesas, previsto para el domingo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Sin embargo, la disputa del encuentro no está garantizada. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, confirmó que "la decisión definitiva no se tomará hasta el sábado", cuando se tenga una previsión más clara de la evolución de la borrasca. La posible suspensión no depende tanto del estado del terreno de juego como de la seguridad en los accesos al estadio, ante la previsión de desplazamientos masivos de aficionados.

En caso de que no se pueda jugar, el Cabildo podría cerrar la instalación, lo que evitaría cualquier sanción al club, y el partido sería aplazado por la RFEF, ya sea 24 horas o a una fecha posterior. El club blanquiazul ha trasladado su intención de jugar lo antes posible, preferiblemente el domingo o, en su defecto, el lunes, para evitar que la incertidumbre afecte a la competición, especialmente en relación con rivales directos.

FÚTBOL TERRITORIAL, AFECTADO

La situación es aún más crítica en el fútbol territorial, donde la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife ha realizado un comunicado donde ha suspendido todos los partidos previstos para el jueves y está procediendo a cancelar encuentros del fin de semana a medida que los municipios decretan el cierre de sus instalaciones deportivas. En Tenerife, ya han anunciado el cierre de recintos en los municipios de Adeje, Arafo, Fasnia, Garachico, Granadilla, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Guancha, La Orotava, La Victoria de Acentejo, Los Realejos, La Laguna, San Juan de la Rambla, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula, Santiago del Teide, Tacoronte y Tegueste.

En La Gomera, la medida afecta a Agulo, Hermigua y San Sebastián de La Gomera. En La Palma, los municipios que han cerrado sus instalaciones son Breña Baja, Breña Alta, El Paso, Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte y Villa de Mazo.

Desde la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT), Sergio Aguilar, responsable de comunicación, ha explicado en Deportes Cope Tenerife que "las suspensiones se actualizan prácticamente en tiempo real y que la evolución de la borrasca determinará si se mantiene esta línea o si se decreta una paralización general". Además, "se está a la espera de lo que decida la Real Federación Española de Fútbol respecto a competiciones nacionales como Tercera División, División de Honor juvenil o el propio partido del CD Tenerife", matizó.

dudas y cancelaciones en el polideportivo

El impacto de la borrasca se extiende a otros deportes. En waterpolo, el encuentro entre Echeyde y el Real Canoe, previsto para este sábado a las cuatro de la tarde en el Acidalio Lorenzo, ha sido aplazado por acuerdo entre clubes y la Real Federación Española de Natación, ante la dificultad de desplazamiento del equipo visitante. En voleibol, el partido de cuartos de final de playoff entre Tenerife Libby’s La Laguna y Avarca Menorca sigue en duda, condicionado por el posible cierre del pabellón y por una semana de preparación alterada, lo que complica aún más un calendario ya ajustado.

Además, la Tenerife Bluetrail ha sido suspendida desde principios de semana. La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, explicó que "la decisión responde a la activación del plan de emergencias y a la imposibilidad de garantizar la seguridad de los más de 3.400 participantes", especialmente en zonas de montaña.

Incluso competiciones en instalaciones privadas podrían verse afectadas, con especial atención al caso del Cisneros. El conjunto tinerfeño, que debería disputar su partido en el colegio Cisneros Alter este sábado a las cuatro de la tarde, permanece pendiente de las indicaciones de las autoridades, ya que el cierre decretado por los municipios podría implicar igualmente la suspensión del encuentro. Así, Tenerife afronta un fin de semana marcado por decisiones de última hora, siempre supeditadas a la evolución de la borrasca y con la seguridad como prioridad absoluta.