Un informe para la UNESCO desvela el principal daño del incendio en Las Médulas (León) y marca la ruta para su futuro

La erosión del terreno es el principal daño que ha dejado el incendio forestal de este verano en Las Médulas. Esta es la conclusión principal del informe redactado por el Grupo de Asesoramiento de Emergencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la UNESCO. Aunque el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, ha señalado que “no hay daños irreversibles”, sí existen “muchos reversibles” sobre los que es necesario actuar, especialmente por la aparición de restos arqueológicos que han quedado al descubierto y en peligro por las lluvias.

Agencia ICAL



Medidas urgentes para la recuperación

Las primeras medidas se centrarán en la estabilización de suelos mediante acolchados y barreras de sedimentación, además de la protección temporal de elementos arqueológicos. También se controlarán los accesos a las zonas más inestables y se realizará un seguimiento hidroquímico intensivo. Por otro lado, se contemplan ayudas de emergencia para residentes y actividades económicas afectadas por el incendio.

Estas actuaciones no impedirán las visitas al paraje, que se podrá seguir disfrutando con normalidad, aunque con ligeras modificaciones en algunas rutas. Uno de los redactores del informe, José Ignacio Gallego, ha explicado que se han diseñado rutas seguras en puntos como la Cuevona y La Encantada y ha hecho un llamamiento a los visitantes: “Hacemos un llamamiento a los equipos de guías de turismo y visitantes para que sigan las instrucciones y garantizar un recorrido seguro”.

Un plan integral con la vista en 2026

El plan de trabajo a medio plazo establece acciones de conservación en elementos arqueológicos, tratamientos fitosanitarios, podas y reforestación selectiva para la recuperación de castaños. Además, se prevé la rehabilitación de infraestructuras y señalización y la consolidación de un sistema de vigilancia ambiental y patrimonial.

Finalmente, a largo plazo se busca integrar todas las actuaciones en un Plan Integral de Gestión que garantice la prevención de riesgos y el desarrollo socioeconómico local. Según las previsiones, este plan deberá estar finalizado a finales de 2026 y optimizará los recursos disponibles para la conservación del valor del territorio.

Las Médulas necesitan una gestión unificada y hay que llegar a ello a través del diálogo, sin empujones” Gonzalo Santonja consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León

César Sánchez (Ical)



El reto de la gestión unificada

El consejero Gonzalo Santonja ha destacado la gestión unificada del paraje como uno de los grandes desafíos, una exigencia que también ha trasladado la UNESCO. “Las Médulas necesitan una gestión unificada y hay que llegar a ello a través del diálogo, sin empujones”, ha insistido Santonja, quien ha señalado que se está avanzando en el diálogo con todas las partes, incluido el Ayuntamiento de Borrenes.

Por su parte, el alcalde de este municipio, Eduardo Prada, se ha mostrado dispuesto a retomar el diálogo, aunque ha recalcado que la gestión debe corresponder a los dueños del territorio, como las juntas vecinales. En cambio, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha subrayado la importancia de seguir las pautas de los expertos, afirmando que “realmente este incendio ha sido una desgracia absoluta, pero desde hace un tiempo en Las Médulas había una idea de lo que se debía hacer y se estaba empezando a llevar a cabo”.

Mientras avanzan los planes de recuperación, otros proyectos siguen en marcha. El director general de Patrimonio, Juan Carlos Prieto, ha confirmado que las obras del Aula Arqueológica progresan a buen ritmo y se espera su finalización en verano. Además, ya se encuentra abierta al público la galería de Orellán.