Monseñor José Rico Pavés destaca la belleza y generosidad de Ubrique y plantea la necesidad de un nuevo lugar de culto para las zonas en expansión

El obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, Monseñor José Rico Pavés, ha planteado la necesidad de crear un nuevo lugar de culto en Ubrique. Durante una visita a la localidad, el obispo ha señalado que el crecimiento del municipio hacia zonas cada vez más distantes de la parroquia actual hace necesario un nuevo espacio, como una capilla, para atender a la comunidad.

Un 'portal de Belén' en la sierra

Rico Pavés, que lleva casi cinco años al frente de la diócesis, ha recordado su primera visita a Ubrique, que le dejó "sorprendido por la belleza de este lugar". Al llegar de noche, la imagen del pueblo le pareció "como un portal de Belén bien hecho y algo magnífico", una impresión a la que, según ha añadido, se suma "la amabilidad de la gente".

Ubrique es un lugar que sí o sí hay que venir a visitar" Monseñor José Rico Pavés, Obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez

El obispo ha elogiado el atractivo de la localidad gaditana, afirmando que "Ubrique es un lugar que sí o sí hay que venir a visitar". Esta combinación de belleza paisajística y calidez humana convierte al municipio en un punto de referencia en la sierra de Cádiz.

Una comunidad en expansión

El crecimiento de Ubrique ha provocado que algunas zonas queden alejadas del centro religioso actual, dificultando la "participación en las celebraciones litúrgicas y la asistencia a la catequesis". Por ello, Monseñor Rico Pavés considera que ha llegado el momento de actuar.

Quizás sí ha llegado el momento, en esta zona de crecimiento, de encontrar ese lugar" Monseñor José Rico Pavés, Obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez

Aunque de momento se descarta una nueva parroquia, la propuesta es "contar con alguna capilla que podría ir creciendo". El obispo ha subrayado que "lo importante es que haya una comunidad de personas que se reúnan para compartir su fe". En este sentido, ha afirmado: "Quizás sí ha llegado el momento, en esta zona de crecimiento, de encontrar ese lugar".

Huella de fe y caridad

La historia de Ubrique está marcada por una "presencia muy notable de vida consagrada", cuya huella sigue viva en edificios y en el sentir popular. Actualmente, la localidad cuenta con dos comunidades de religiosas y una fuerte devoción a la Virgen de los Remedios y a Nuestra Señora de la O.

Finalmente, Rico Pavés ha destacado el carácter solidario de los ubriqueños, con "personas muy generosas que han impulsado obras benéficas" que no solo ayudan a los más desfavorecidos de la localidad, sino también a "parte de la diócesis".