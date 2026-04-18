Jerez se afianza como capital del motor con la gran feria del vehículo de ocasión que se celebra este fin de semana en IFECA

Jerez refuerza su identidad como catedral del motor con la celebración de la feria Multiocasión, un evento que reúne en IFECA una oferta de casi 1.000 vehículos de ocasión en rotación. La feria, que cuenta con más de 600 unidades expuestas, se presenta como un gran escaparate para profesionales y particulares, consolidando a la ciudad como un punto de referencia en el sector automovilístico. José Ignacio Martínez, Delegado de Seguridad, Trabajo Autónomo, Empresa, Transformación Digital, Simplificación Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de Jerez y Juan Duarte, de Automociona junto a Carlos Landín, de Expoalia, entidades organizadoras de MULTIOCASIÓN se han encargado de inaugurar esta feria que durante el fin de semana atraerá a miles de personas interesadas en encontrar una buena oferta.

Confianza y variedad como pilares

Uno de los principales atractivos de la feria es la confianza que ofrece a los compradores. Según ha destacado José Manuel Cabrales durante la presentación, todos los vehículos a la venta están certificados y revisados, lo que garantiza la transparencia y la calidad en cada transacción. "Es un evento de confianza", ha señalado, subrayando la tranquilidad que esto supone para los clientes.

A esta garantía se suma la competitividad y la variedad de la oferta. Los visitantes pueden encontrar una amplia gama de modelos, desde SUV y turismos hasta vehículos comerciales, y recibir asesoramiento especializado de múltiples profesionales. Esta diversidad permite a los compradores comparar y elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Un servicio integral 'llave en mano'

El ingenio de este modelo de comercialización es que el producto es llave en mano" José Ignacio Martínez, Delegado de Seguridad, Trabajo Autónomo, Empresa, Transformación Digital, Simplificación Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de Jerez

La feria va más allá de la simple venta de coches al ofrecer un paquete de servicios adicionales. Martínez ha descrito el modelo como una fórmula donde "el producto es llave en mano". Esto significa que los compradores pueden gestionar en el mismo lugar la financiación del vehículo, la contratación del seguro y el acceso a servicios de mecánica, lo que facilita una compra integral y sin complicaciones.

Además, los asistentes tienen la posibilidad de tasar su vehículo actual para entregarlo como parte del pago, una de las "todas las facilidades posibles" que los organizadores han implementado para que los visitantes encuentren la oportunidad ideal para adquirir un coche.

Impacto económico para la ciudad

Jerez es un potencial, todo el mundo lo sabemos" José Ignacio Martínez, Delegado de Seguridad, Trabajo Autónomo, Empresa, Transformación Digital, Simplificación Administrativa y Transparencia del Ayuntamiento de Jerez

El evento no solo tiene un fin comercial, sino que también funciona como un importante motor de atracción de visitantes para Jerez. La llegada de profesionales y particulares de otras localidades impulsa la actividad en restaurantes y hoteles, y da a conocer el patrimonio histórico y monumental de la ciudad.

Este tipo de ferias contribuyen a la buena salud económica de Jerez, que ha registrado recientemente un descenso del desempleo y un aumento en la creación de empresas y autónomos. "Jerez es un potencial, todo el mundo lo sabemos", ha afirmado Cabrales, quien ha destacado que estos eventos generan empleo e inversión de forma continua.

Escucha algunas de las entrevistas que hemos tenido en MULTIOCASIÓN:

00:00 Volumen Descargar José Manuel Cabrales Poli Requejo, jefe de ventas de MOVITRANSA, Concesionario BMW y MINI

00:00 Volumen Descargar José Manuel Cabrales Álvaro Velázquez, Gerente de Grupo Velázquez