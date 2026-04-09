El Gobierno impulsa la recuperación de los montes de León con una inversión de 9,8 millones

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, ha visitado las obras de restauración hidrológico-forestal en la zona afectada por el incendio de Fasgar–Igüeña. Acompañado por técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha comprobado sobre el terreno los trabajos que se están llevando a cabo para recuperar uno de los parajes afectados por los incendios que asolaron la provincia en 2025.

Esta actuación concreta, que se desarrolla en los términos municipales de Murias de Paredes e Igüeña, cuenta con una inversión de 500.073,37 euros. Los trabajos se centran en el control de la erosión, la restauración de la cubierta vegetal y la mejora de infraestructuras para estabilizar el terreno y acelerar la recuperación del ecosistema.

El fuego de Fasgar–Igüeña calcinó un total de 6.973,39 hectáreas, gran parte de ellas en monte comunal y en zonas de altísimo valor ambiental. Estas áreas forman parte de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, albergando además hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.





Inversión total de 9,8 millones en la provincia

En el conjunto de la provincia de León, el Gobierno de España está ejecutando un plan de restauración hidrológico-forestal con una inversión total de 9.763.943,16 euros. El plan se distribuye en 14 actuaciones repartidas en ocho grandes incendios que afectaron a 24 localidades durante 2025.

Las intervenciones se desarrollan en colaboración con la Junta de Castilla y León, ya que se realizan en montes comunales de titularidad autonómica. La financiación procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021–2027.





Claves de la restauración

Los trabajos se centran en la restauración hidrológico-forestal de emergencia, una actuación que resulta clave tras los incendios, especialmente en zonas de pendiente donde el riesgo de pérdida de suelo es mayor. Las medidas incluyen la retirada de biomasa quemada, la prevención de plagas forestales y la reparación de infraestructuras rurales.

Estas actuaciones permiten estabilizar el terreno, favorecer la regeneración natural y prevenir daños futuros, como inundaciones o la pérdida de fertilidad del suelo. El objetivo final es impulsar una estrategia basada en la prevención, la restauración y la resiliencia del territorio para proteger el medio natural y la seguridad del medio rural.