El acuerdo PP-VOX en Aragón será más complicado que en Extremadura: "Queda mucho camino por recorrer"

El acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y VOX en Extremadura, podría allanar la posibilidad de que se desbloquee la situación en Aragón para lograr la investidura de Jorge Azcón como presidente y la formación de un Gobierno estable y duradero, no como ocurrió en 2023, donde aquella alianza duró apenas un año y la coalición acabó como el Rosario de la Aurora, dejando a un PP en minoría y a un VOX fuera del Gobierno sobre todo por sus diferencias con los populares en materia de inmigración.

EL PACTO DE MÉRIDA ABRE LA PUERTA AL DE ARAGÓN

El pacto sellado en Mérida abre la puerta a un posible pacto en Aragón y Castilla y León aunque podría no ser tan sencillo si tenemos en cuenta las recientes declaraciones del secretario general de VOX, Ignacio Garriga, que aseguró el pasado viernes que falta "mucho camino por recorrer" de cara a ese acuerdo con el PP en Aragón. Y es que en la comunidad aragonesa los de Abascal obtuvieron un mejor resultado que en Extremadura y eso quieren que se note en el acuerdo final.

00:00 Volumen Cerrar VOX Ignacio Garriga, secretario general de VOX.

Lo cierto es que por mucho que desde VOX quieran marear la perdiz, está más claro que el agua, que en Aragón habrá acuerdo sí o sí antes del 3 de mayo. Si no es la semana de San Jorge, será la siguiente. Ambos están obligados a entenderse si no quieren ir de nuevo a las urnas. Y a los dos les interesa no dejar perder esta oportunidad.

00:00 Volumen Descargar COPE Mar Vaquero, vicepresidenta en funciones del Gobierno del PP en Aragón.

Desde las filas del PP siguen mostrando su mejor voluntad para seguir negociando y alcanzar ese acuerdo para conseguir un Gobierno sólido, estable, con capacidad de decisión y con un objetivo prioritario: aprobar unos presupuestos.