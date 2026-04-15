Donde habitan los abrazos | Capítulo 4: COMPARTIR

Frente a la brecha social y los discursos de odio crecientes, la clave es compartir y convivir para crear una sociedad más justa. Esta es la filosofía de entidades como Atalaya Intercultural en Burgos, que, con una especial sensibilidad hacia la inmigración, acompaña y comparte el camino con quienes buscan un futuro mejor.

Un refugio basado en la convivencia

Atalaya Intercultural es una asociación que nació hace ya más de 20 años por iniciativa de varias congregaciones religiosas de Burgos, explica María Monge, coordinadora del área laboral de la entidad. Vieron que "las personas migrantes tienen unas necesidades un poquito específicas" y se unieron para "echar una mano y ayudar". Para la asociación, es esencial conocer al otro para poder convivir y compartir.

COPE María Monge forma parte de Atalaya Intercultural, una asociación que nació por iniciativa de varias congregaciones religiosas de Burgos.

Un pilar fundamental de su labor es el conocimiento del idioma, clave para la integración. "Ofrecen clases de español por la mañana y por la tarde, impartidas íntegramente por personas voluntarias de todas las edades", detalla Monge. Además, cuentan con un programa de apoyo escolar para menores, "desde primero de primaria hasta FPI ciclos", donde los niños y jóvenes reciben ayuda con sus tareas.

María Monge insiste en la importancia de la convivencia: "Podemos hablar desde el desconocimiento, es muy sencillo, pero una vez que conocemos a las personas, sobre todo convivir con las personas, compartir espacios con las personas, pues es ahí cuando vemos que somos todos humanos". Destaca que la ayuda no es unidireccional, sino un enriquecimiento mutuo.

COPE María Monge e Issam Ikli

Issam: el rostro de la esperanza

La historia de Issam es un testimonio de superación y esperanza. Decidió dejar su país para "mejorar la vida y buscar un futuro mejor". La decisión de subirse a una patera fue "un poco difícil, fue duro también", un viaje que emprendió junto a 54 personas más desde Marruecos hasta Fuerteventura, en las Islas Canarias.

Entre el mar sin saber nadar, cogías un camino que no sabías que ibas a llegar o no" Issam Ikli Inmigrante

COPE Issam Ikli llegó en patera hasta Canarias.

Issam recuerda el viaje como algo "muy duro". La incertidumbre y el peligro eran constantes: "Entre el mar sin saber nadar, cogías un camino que no sabías que ibas a llegar o no, no sabes si tienes salida o no". Su rostro hoy refleja la esperanza de haber sobrevivido a la huida de la miseria.

Un futuro para devolver la ayuda recibida

Tras un largo proceso, la sonrisa se ha instalado en la vida de Issam. "Ya llevo 2 años aquí, ya puedo presentar mis papeles", cuenta con orgullo mientras cursa un FP de electricidad. Su familia, en la distancia, "está contenta" por sus logros y el camino que está construyendo en España.

COPE Issam Ikli llegó en patera hasta Canarias.

Mirando hacia el futuro, sus sueños son claros y están marcados por la gratitud. "Pues la verdad es que me gustaría tener un taller de mecánico. "Ayudar a la gente, ser voluntario también", afirma. Este deseo de contribuir es, en sus palabras, una forma de devolver el amor y el apoyo que ha recibido.

Que no dejemos de de echar una mano a las personas, que somos todos iguales" Issam Ikli Inmigrante

Issam lanza un mensaje final de unidad: "Que no dejemos de echar una mano a las personas, que somos todos iguales, aunque tenemos diferencia de la cultura, el idioma, la religión y todo eso, pero al final somos humanos". Con el apoyo de Atalaya Intercultural, Issam sigue dando pasos firmes para construir su destino en un lugar que se ha convertido en un verdadero hogar, allí 'donde habitan los abrazos'.

COPE María Monge e Issam Ikli