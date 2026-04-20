DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 20-04-26

La recta final de la temporada en Segunda RFEF se ha vuelto más apasionante que nunca. A solo dos jornadas para el final, el CD Extremadura ya no depende de sí mismo en la lucha por el ascenso directo tras su empate en Chapín ante el Xerez Deportivo. Ahora, el equipo azulgrana es segundo y se encuentra a la espera de un tropiezo del líder, el Águilas FC, que esta jornada se enfrenta a un complicado Estepona. Pero, ante todo, el Extremadura tendrá que ganar a La Unión, que se juega la permanencia.

Un tropiezo con sabor a punto de oro

El partido en Chapín fue un duro examen para el Extremadura. Según los analistas, el equipo no tuvo su mejor día, superado por un Xerez Deportivo que fue superior. "El rival fue mejor", admite Antonio del Hoyo, quien señala que "el futbolista del Extremadura no estaba cómodo" debido a las grandes dimensiones del campo y el calor. A pesar del juego, el empate se considera un punto vital que mantiene al equipo con opciones y con el golaveraje ganado frente a un rival directo.

Dos finales y un ojo en Estepona

El futuro del Extremadura pasa por ganar su próximo encuentro en casa ante La Unión Atlético, un rival que se juega la permanencia y que llega con la moral alta tras golear 4-1 al UCAM Murcia. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el partido entre el Estepona y el Águilas. El Estepona ha protagonizado una segunda vuelta espectacular, sumando 29 puntos y convirtiéndose en un equipo de nivel de fase de ascenso, lo que alimenta las esperanzas del Extremadura de que el líder pueda ceder puntos.

El técnico David Rocha, que acumula una racha de 13 partidos sin perder, ha expresado su confianza en el equipo a través de las redes sociales. "No sé lo que pasará, pero de lo que no tengo duda es que estos chicos se van a dejar todo para hacernos sentir orgullosos", comentó, haciendo un llamamiento a la afición para el crucial partido del domingo.

De lo que no tengo duda es que estos chicos se van a dejar todo para hacernos sentir orgullosos" David Rocha Entrenador del Extremadura

El club responde a la importancia del momento con una promoción de entradas para llenar el estadio, con precios de tres euros para el público general y cuatro entradas a dos euros cada una para abonados. La afición, que ya demostró su apoyo incondicional con un desplazamiento masivo a Jerez, volverá a ser clave en esta penúltima final.