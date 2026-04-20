“Pintan bastos”: la expresión que revela cuándo la mala racha ya ha empezado

Tute, brisca, cinquillo, mus, escalera, subasta… juegos de naipes que todos los aficionados a las cartas conocerán, al igual que la popular expresión “pintan bastos” ligada al palo de la baraja que lleva el triunfo, es decir que los bastos ganan a los demás palos; es además una locución frecuentemente utilizada de forma coloquial en la vida cotidiana para señalar un escenario desfavorable o comprometido. Frase que ya aparece recogida en el Diccionario de Uso del Español de María Moliner (1966), cuyo trabajo se centra en el uso real y práctico de la lengua, diccionario de gran valor por su riqueza en sinónimos, antónimos, acepciones y ejemplos prácticos.

LA BARJA ESPAÑOLA Y SUS PALOS

Pero ¿de dónde proviene este modismo? El porqué de esta acepción lo encontramos en los naipes. Y es que las cartas de la baraja española cuentan con 4 palos: oros, espadas, copas y bastos.

Los oros representan el dinero y se relacionan con la clase social acomodada. Las espadas se vinculaban al estamento de la nobleza y los guerreros. Las copas hacían referencia al clero y, por último, los bastos se asociaban con el pueblo llano.





EL VERBO “PINTAR” Y LAS PINTAS

El verbo “pintar” en este contexto nada tiene que ver con la expresión artística o la idea de dibujar, sino que establece el palo del triunfo (la pinta). Cada naipe aparece orlado por unas líneas denominadas pintas, que enmarcan las figuras de cada carta. Estas líneas son diferentes para cada palo de la baraja.

Así, las cartas de oros poseen la línea completa rodeando toda la ilustración; en las copas se aprecia un espacio en la parte superior e inferior que divide la línea continua; en las espadas los espacios se duplican; mientras que en los bastos presentan tres espacios tanto en la parte superior como en la inferior.

UNA LENGUA VIVA Y LLENA DE MATICES

Nuestra lengua, extraordinariamente rica en frases hechas, modismos, locuciones, dichos populares y refranes heredados y vigentes, aporta color y humor al habla cotidiana, salpicándola de innumerables matices. Además, convierte al español en un idioma vivo y dinámico, permitiendo expresar de manera concisa —y en ocasiones pintoresca— ideas complejas, aunque no pueden interpretarse literalmente porque carecen de sentido, como es el caso de la expresión que nos ocupa.

CUANDO “PINTAN BASTOS”

Ya sabemos que cuando “pintan bastos” la situación se pone fea, y cuando “vienen bastos”, otra variante de la expresión anterior, la mala racha continúa. Solo queda “aguardar a que escampe”, otra frase muy castiza.





SOBRE LA COLABORADORA DE COPE: SILVIA RODRÍGUEZ

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca , Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal . Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor.

Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.