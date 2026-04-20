El Extremadura lanza entradas a tres euros para el partido contra La Unión
El club pone en marcha una promoción online de 48 horas para el encuentro que se disputará en el Estadio Francisco de la Hera el próximo domingo
Almendralejo - Publicado el
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El CD Extremadura ha lanzado una promoción especial de 48 horas para su próximo encuentro en casa contra La Unión Atlético. El partido se disputará el domingo 26 de abril a las 12:00 horas en el Estadio Francisco de la Hera.
Precios y condiciones de la oferta
Durante el martes 21 y el miércoles 22 de abril, los aficionados podrán adquirir sus entradas por solo tres euros en cualquier zona del estadio. La promoción estará disponible exclusivamente online a través de la web oficial del club, desde las 00:00 del martes hasta las 23:59 del miércoles.
Los abonados del club también cuentan con ventajas, ya que podrán comprar hasta un máximo de cuatro entradas a un precio de dos euros cada una. Las localidades estarán disponibles hasta agotar aforo.
Una vez finalizado este periodo promocional, el precio de las entradas volverá a su coste habitual de 10 euros.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.