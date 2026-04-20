Reválida para Pepelu en Son Moix

El Valencia CF (14º, 35 puntos) camina por el alambre y, a falta de siete jornadas para el final, tiene por delante un calendario tremendamente exigente. Ya sea por enfrentarse a rivales directos por la permanencia o por medirse a equipos que pelean por estar en competición europea. El equipo de Carlos Corberán acumula tres derrotas en los últimos cuatro partidos y se ha complicado la vida. Este martes visita Son Moix para medirse al RCD Mallorca (15º, 34 puntos) y, cuatro días después, recibirá en Mestalla al Girona FC (11º, 38 puntos). El resultado de esos dos encuentros marcará el grado de taquicardia para el valencianismo en el mes de mayo. Cinco jornadas finales (Atlético, Athletic, Rayo, Real Sociedad y Barça) de auténtico infarto.

OPORTUNIDAD PARA PEPELU... COMO CENTRAL

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Lo más inmediato será medirse este martes al RCD Mallorca en Son Moix. Un partido trascendental al que Corberán llega en cuadro. La expedición valencianista se desplazó a la isla con solo César Tárrega como central disponible del primer equipo. Cömert cayó lesionado en Elche y Unai Núñez (que ya se perdió el partido en el Martínez Valero) no ha llegado a tiempo. Y, de repente, todas las miradas han buscado a Pepelu . El centrocampista de Denia es la opción del entrenador para cubrir las bajas en el eje de la zaga. Un recurso que ya utilizó Baraja y que, con Corberán en el banquillo, se ha visto en un par de ocasiones (Getafe y Elche). En Mallorca, será la primera vez como titular...

PEPELU: PESO PESADO EN EL VESTUARIO

Pepelu no es un futbolista cualquiera en el vestuario. Tampoco para el entrenador. A pesar de cumplir su tercera temporada en el equipo, es uno de los capitanes del Valencia CF. Su traspaso hace tres veranos supuso un terremoto en la ciudad , viendo como Pepelu cambiaba el Ciutat por Mestalla. Se pagó su cláusula y el centrocampista valenciano cruzó Primado Reig para cambiar de bando. En su primer año, su rendimiento fue inmejorable y al comienzo de su segunda campaña en el club, recibió la llamada de la selección española, alcanzando un valor de mercado de 22 millones de euros. Pero lo que apuntaba a una temporada inolvidable se convirtió para Pepelu (y el Valencia CF) en una campaña para olvidar. Baraja fue despedido y Corberán llegó para obrar el milagro de la salvación. Entre las decisiones del técnico de Cheste, la pérdida de protagonismo de Pepelu...

Valencia CF Pepelu quiere sentirse importante

25-26: DE INDISCUTIBLE... AL BANQUILLO

Sin embargo, la pretemporada y el verano devolvieron a Pepelu los galones perdidos. El Valencia CF rechazó una oferta de 10 millones de euros del fútbol turco por el centrocampista valenciano. El club contaba con él y así se lo hizo saber. En los primeros 24 partidos en esta 25-26, Pepelu disputó 20 como titular, dos saliendo de suplente y en otros dos, quedándose en el banquillo. De 2.160 minutos, disputó 1.711 . En el podio de los más utilizados. ¡Incluso de portero! Pero con la llegada de Guido Rodríguez en el mercado de invierno, todo cambió. Y Pepelu pasó de indiscutible a suplente. Su última titularidad, en Orriols ante el Levante UD. En ese partido, fue sustituido por Guido en el minuto 58 y, desde entonces, el argentino se hizo con su sitio en el once. En estos últimos siete partidos de Liga, Pepelu solo ha sumado 16 minutos . Desaparecido hasta para ser un posible recambio durante el encuentro. En Son Moix, Pepelu tendrá su reválida particular... como central.