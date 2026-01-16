Donde habitan los abrazos | Capítulo 1: AMOR

En el número 1 de la calle Saldaña, en pleno casco histórico de Burgos, se encuentra la casa de acogida de San Vicente de Paul. Dirigido por las Hijas de la Caridad, este centro es un lugar de primera parada para muchas personas sin hogar. Su directora, Sor Manuela, explica que la máxima es acoger sin prejuicios: "Lo que intentamos es, pues, dar un poco de calor cuando entran, de que no se sientan juzgados". Porque, como recalcan, "el amor es la primera palabra que tenemos que manifestar con nuestras obras".

COPE Casa de acogida de San Vicente de Paul

Un trampolín para 50 vidas

Cada día, una media de 50 personas de diversas nacionalidades pasan por este centro, concebido como una etapa de transición y no un destino final. Es un punto de partida para muchos inmigrantes que llegan buscando un futuro. La filosofía de la casa es clara, según Sor Manuela: "No miramos su origen, no miramos nada, miramos que viene una persona con una necesidad".

Este encuentro de culturas es enriquecedor, aunque no siempre fácil. "A veces, nos resulta muy fácil y muy bonito el conocer otras culturas, y, a veces, nos resulta también difícil, pero, bueno, es una de las cosas que se trata de aprender también en el comedor, la convivencia", detalla la directora. Además del techo y el calor, se aseguran de que nadie tenga que preocuparse por la comida, procurando que haya siempre "una alimentación sana y correcta".

Si das un plato de comida pero no das amor, la comida se te atraganta" Sor Manuela Directora de la casa de acogida de San Vicente de Paul

COPE Sor Manuel está al frente de la Casa de acogida de San Vicente de Paul

Hoy estás arriba, mañana estás abajo

La historia de Desi, burgalés de 64 años, es un testimonio claro de cómo la vida puede dar un giro inesperado. Su situación se torció en 2003, cuando cayó preso en Ecuador. Ahora, de vuelta en España, sobrevive con una ayuda de 480 euros y espera cumplir los 65 para ver si puede jubilarse. Su experiencia le ha enseñado que la fragilidad es universal: "Cualquiera hoy, el día como está la vida puede caber, cualquiera hoy estás aquí arriba y mañana estás abajo", reflexiona.

Cualquiera hoy estás aquí arriba y mañana estás abajo" Desi Usuario de la Casa de Acogida

Tras conocer la calle y la soledad, la mano tendida del centro ha sido una segunda oportunidad. "El primer día aquí es triste, pero a la vez contento y ahora estás bien, porque, claro, ya tienes una ducha, una habitación, comes...", confiesa Desi. Reconoce que al principio cuesta abrirse y "contar lo que te pasa", pero sabe que "si quieres que te ayuden, tienes que decirlo".

COPE Sor Manuel, colocando junto a una trabajadora de la Casa de acogida de San Vicente de Paul los platos del día

Desi habla con un cariño especial de las hermanas y del trato que recibe, que para él es más valioso que el alimento. "Es cariño, tienes calor, tienes comida, te lo dan con corazón, entonces, eso, si lo valoras, te llena más que la comida", afirma agradecido. Esta idea refuerza la opinión de Sor Manuela, para quien el afecto es indispensable: "Si das un plato de comida, pero no das eso, pues la comida se te atraganta un poco".

Con ayuda, la esperanza resurge. Desi está convencido de que se puede salir adelante. "Se puede salir porque te ayudan, te calman, es como si luego ya te vuelves a tener una familia", concluye. La casa de acogida de San Vicente de Paul se confirma así como un lugar donde, más que camas o comida, lo que de verdad reconforta son los abrazos.

DONDE HABITAN LOS ABRAZOS

'Donde habitan los abrazos' es una serie producida por COPE Burgos con la colaboración de distintas organizaciones de la Archidiócesis de Burgos para visibilizar la acción social de la Iglesia desde los diferentes ámbitos de la sociedad desde un enfoque bíblico donde el protagonismo y la centralidad de los reportajes se enfocan en las personas que forman parte de todas las entidades y organizaciones que vamos a presentar durante estos meses.

La participación y el empoderamiento de las personas que se atienden desde la Iglesia Católica de Burgos hace que todos seamos corresponsables de la adquisición de los derechos fundamentales y los derechos vitales que desde los diferentes recursos que se ofrecen. Tienen desde dicha centralidad la referencia perfecta para encontrar entre todos una sociedad más justa, equitativa y en definitiva un mundo mucho más esperanzador como el propio mensaje que nos presenta de una forma tan actual como el evangelio.

Cada capítulo tendrá como título una palabra que protagonizará el desarrollo del episodio. Este primer episodio que has podido disfrutar lleva como título AMOR.