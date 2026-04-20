Aplazan el desahucio de una madre y su hijo en Logroño hasta el próximo 29 de mayo
La autoridad judicial lo ha pospuesto hasta el 29 de mayo para que las partes puedan negociar y se admita un informe de vulnerabilidad
Logroño - Publicado el
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La autoridad judicial ha suspendido el desahucio previsto para este lunes de una mujer y su hijo en la calle Segundo Arce, número 16 de Logroño. Se ha aplazado hasta el próximo 29 de mayo a las 12:30 del mediodía, al considerar que se trata de la vivienda habitual de la afectada.
Un informe de vulnerabilidad, clave
Este margen de tiempo servirá para que los abogados de la mujer intenten que se admita un informe de vulnerabilidad que, pese a haber sido presentado, no había sido incorporado al procedimiento judicial. Además, hasta la nueva fecha, las partes dispondrán de tiempo para seguir negociando una posible salida al conflicto.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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