La polémica en Miranda de Ebro (Burgos): limpian un mural con un 'Gora ETA' y reciben una multa de 1.500 euros

Dos miembros de la Coordinadora Bajada del Ebro, un movimiento popular que defiende un río limpio y sano en Miranda de Ebro (Burgos), han sido sancionados con 750 euros por el Ayuntamiento por restaurar un mural dedicado a la tradicional Bajada del Ebro, que celebran todos los veranos desde hace 42 años, y que había sido vandalizado con la frase 'Gora ETA' y símbolos fascistas.

La sanción les ha llegado hace un par de semanas, ha explicado a EFE Óskar Álvarez, y pese a no estar de acuerdo con la misma los dos implicados han decidido abonarla, lo que les ha permitido reducirla a la mitad, por pronto pago, y pagar 750 euros (375 cada uno) en lugar del total de 1.500 euros.

Los hechos tuvieron lugar a finales de agosto, unos días antes de que se celebrara el sábado 30 la 42º Bajada del Ebro, una cita en la que numerosa barcas recorren el cauce del río a su paso por Miranda, con actividades culturales y música en directo para exigir un río limpio, sano y que sea motor de la ciudad.

La Coordinadora Bajada del Ebro detectó que el mural pintado, una semana antes, entre las calles Real Aquende y Los Hornos lo habían vandalizado con la frase 'Gora ETA', una diana, símbolos fascistas y otros obscenos, pintadas que se repetían en otros puntos de la parte vieja de la ciudad.

Por ese motivo, dos de ellos decidieron repintarlo, a plena luz del día, ha insistido Álvarez, y fue en el momento en el que estaban trabajando en el mural cuando aparecieron dos coches patrulla de la Policía Municipal, con unos nueve agentes, y al no tener permiso para intervenir en el mural les multaron.

"Nos parece una vergüenza", ha insistido; también una "aberración" que a un movimiento reivindicativo social, por restaurar un mural dedicado al río Ebro, y que había sido vandalizado, se le sancione por lo que se considera una falta grave, con una multa que ascendía a 1.500 euros entre los dos sancionados.

Esperaban que la sanción se quedase en nada, pero a los dos miembros les llegó hace un par de semanas, y decidieron pagar esos 750 euros por pronto pago; la Coordinadora los asumirá con fondos propios y alguna ayuda externa, ha indicado Álvarez.

También van a organizar actividades para recaudar dinero y no quedarse "descapitalizados" porque sus recursos son muy limitados, ha insistido, al tiempo que recuerda que debería ser el Ayuntamiento el que se encargara de limpiar las pintadas vandálicas que proliferan por la ciudad, y vigilar a quiénes las hacen.

La Coordinadora Bajada del Ebro ha lamentado, a través de un comunicado, que el equipo de Gobierno no cumpliera el acuerdo al que llegó con Ganemos Miranda en 2018 para la limpieza del Ebro, y considera que esta sanción es la respuesta "de la maquinaria burocrática" cuando el Ayuntamiento es responsable de defender y conservar el río.

El Ayuntamiento señala que "no tenían permiso"

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) ha asegurado que la sanción a dos miembros de la Coordinadora Bajada del Ebro por intervenir en un mural para borrar símbolos franquistas y la frase 'Gora ETA' responde a un incumplimiento de la ordenanza municipal, y no tiene nada que ver con el contenido del mural ni su vandalización previa.

En un comunicado, ha explicado que los miembros del colectivo fueron multados por la Policía Local por un incumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales, ya que no contaban con autorización para pintar el muro.

Una llamada de un ciudadano alertó, el 26 de agosto a las 12:20, de que había varias personas haciendo pintadas en la esquina entre las calles Real Aquende y Los Hornos, y allí los agentes encontraron a dos personas que estaban realizando una pintada, con plantillas y aerosoles.

Los miembros del colectivo les explicaron que estaban "reparando un mural realizado por su colectivo", que había sido previamente vandalizado -con símbolos fascistas, otros obscenos y la frase 'Gora ETA', por lo que no consideraban necesario pedir autorización.

El Ayuntamiento ha insistido en que la Policía Local les advirtió de que necesitaban autorización para pintar el muro, motivo por lo que se les ha sancionado, en aplicación a la normativa municipal.

"Por lo tanto, el contenido, ni de la pintada realizada ni de la pintada que se pretendía tapar, condiciona la sanción", ha asegurado, y ha apuntado que el mural inicial de la Coordinadora Bajada del Ebro fue realizado sobre un muro, de titularidad privada, sin autorización municipal ni permiso del titular.

En ese caso, no fue sancionada ninguna persona porque "no se pudo identificar al autor o autores como sí ha sucedido en esta ocasión"; tampoco se ha sancionado la vandalización posterior con la frase 'Gora ETA', por el mismo motivo de desconocer al autor o autores de esa pintada, han insistido.