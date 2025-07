El PSOE abandona el homenaje del Ayuntamiento de Burgos a Miguel Ángel Blanco tras las referencias a los "herederos de ETA"

Hay fechas que no se borran. Momentos que se graban en la memoria colectiva como una herida abierta que aún duele, aunque hayan pasado años. Uno de esos días fue el 10 de julio de 1997. España entera contuvo la respiración durante 72 horas. Hoy, 28 años después, Burgos ha vuelto a recordar. A no olvidar. Y lo ha hecho con un acto no exento de polémica.

El Ayuntamiento de Burgos ha rendido homenaje este jueves a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua (Vizcaya) secuestrado un 10 de julio de 1997 y asesinado por ETA tres días después, en un acto en el cual representantes políticos de la provincia han leído un manifiesto en cuya parte final se hacía referencia a que el PSOE gobierna España con los herederos de la banda, momento en el cual los socialistas que estaban presentes se han ausentado.

Ayuntamiento de Burgos La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), leía el párrafo del manifiesto que decía que "ETA ya no mata, pero su legado permanece", y continuaba diciendo que "los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca porque el gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder y esta situación ética y políticamente insostenible es una anomalía democrática que revictimiza a las víctimas del terrorismo".

Miembros del PSOE abandonan el homenaje

Los representantes del PSOE en el acto, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el concejal portavoz en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, se han ausentado del acto, organizado por el Consistorio y que se encontraba ya en los minutos finales.

La alcaldesa ha presidido el acto de recuerdo al joven edil que sirve como "ejemplo y legado cívico para toda la sociedad española" de "unidad frente al terrorismo y de compromiso democrático".

El acto ha consistido en la colocación de una corona de laurel y de claveles blancos en recuerdo de aquellas manos blancas que poblaron España pidiendo la liberación de Blanco.

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, el delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz y la propia Cristina Ayala han leído el manifiesto que ha redactado la Fundación Miguel Ángel Blanco y que recuerda los acontecimientos de aquellos días.

Ayuntamiento de Burgos Homenaje a Miguel Ángel Blanco

Fueron tres días de "angustia" en los que los españoles recordaron que tres secuestradores Javier García Gaztelu, Txapote, Irantzu Gallastegui y Javier García Gaztelu "secuestraron a Miguel Ángel Blanco a primera hora de la tarde de un 10 de julio de 1997, cuando iba a trabajar. Le retuvieron 48 horas y el 12 de julio lo sacaron de su escondite, lo llevaron a una zona boscosa de Lasarte (Guipúzcoa) y, maniatado, con los ojos vendados y de rodillas, le dispararon dos tiros de calibre pequeño que le hirieron de muerte, permaneciendo con un hilo de vida durante 12 horas, hasta fallecer la madrugada del día 13".

Un texto ideado por la Fundación Miguel Ángel Blanco

Tras el acto, el Partido Popular ha enviado un comunicado en el que asegura que desde la organización del evento señalan que el manifiesto leído durante este homenaje ha sido redactado íntegramente por la Fundación Miguel Ángel Blanco.

En este sentido, el texto, con el título ‘Somos Memoria’, señalan, "se ha respetado en su literalidad y se corresponde en su totalidad con el que se ha remitido desde la Fundación a las instituciones que estos días han realizado actos en recuerdo del asesinato del concejal de Ermua".

Asimismo, los organizadores del evento han recordado que no se ha cambiado ni una coma de ese manifiesto, documento que además lleva colgado en la página web de la Fundación desde el pasado 2 de julio y que es el mismo que ha presidido las celebraciones de los municipios Águilas, Ávila, Fuengirola, Las Torres de Cotillas, Paracuellos del Jarama, Salamanca, Segovia, Teruel, Valencia, Vitoria y Zaragoza, además de en nuestra ciudad.