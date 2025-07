El estremecedor testimonio de una víctima de ETA: "Al entrar al hospital para ver a mi marido agonizante, la gente gritaba que le remataran"

" Han pasado 28 años y seguimos recordando a Miguel Ángel Blanco. Nuestra memoria personal y colectiva integra los recuerdos de aquellos días de julio de 1997 en los que ETA secuestró y asesinó a un joven de 29 años que trabajaba por ser un ciudadano comprometido con los principios de libertad, pluralidad política y tolerancia". Estas palabras son parte del manifiesto promovido por la Fundación Miguel Angel Blanco que recuerda al joven concejal de Ermua al que la banda terrorista secuestró y al que dejó maniatado con un tiro en la cabeza, tres días después ante la mirada atónita, el desagarro y la conmoción de toda España. El país entero había seguido minuto a minuto a través de los medios de comunicación, la amenaza de muerte al joven vasco.

ESPAÑA DICE BASTA YA

Cuando los asesinos cumplieron su palabra, toda la ciudadanía salió a la calle para gritar "BASTA YA". Las manifestaciones multitudinarias se repetían hasta en el pueblo más pequeño y en todas y cada una de las capitales de provincia de una España harta de la barbarie y de los asesinos.

ETA había asesinado hasta ese momento 777 personas y en las calles se gritó con las manos blancas en alto: “Sin pistolas no sois nada”, “ETA y HB, la misma cosa es”. España plantaba cara al terrorismo y ETA perdía el miedo de toda la sociedad civil con ese gesto. El mismo que marcó el principio del fin de la banda armada.

En Castilla y León, el terrorismo se ha cobrado 159 víctimas, la mayor parte de ellas, 138, fueron perpetrados por Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Curiosamente la traducción literal del nombre de la banda significa «País Vasco y Libertad» en euskera. Una banda que quiso robar la libertad de los españoles durante aquella época.

Hoy, al sonar en el reloj del Ayuntamiento las doce en punto del mediodía, Salamanca ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas y cada una de sus víctimas.

la historia de esteban saez, guardia civil salmantino asesinado por eta

En esa lista figura el nombre de Esteban Saéz Gómez. El agente de la Benemérita, nacido en la localidad salmantina de Galinduste, llevaba cinco años casado con Victoria Azcue y tenía una hija de 3 meses.

El 4 de febrero de 1979 fallecía como consecuencia de las heridas sufridas en un atentado perpetrado por ETA contra un convoy de la Guardia Civil en Tolosa (Guipúzcoa). Su mujer, Victoria Azcue, sigue recordando aquel día como el más difícil de toda su vida. La pareja vivía en la vecina localidad de Ernani. Victoria era hija de un Guardia Civil destinado en la zona y conocía bien los peligros de la profesión. Ella sólo pretendía formar una familia y vivir una vida lo más tranquila posible en aquellas circunstancias.

Pero el 29 de enero de ese mismo año, justo después del atentado, los compañeros de Esteban tuvieron que darle la fatal noticia. En ese momento ya se congeló su sangre, pero fue peor la llegada al hospital para ver a su marido en estado muy grave. "Había muchas manifestaciones. Al bajr del coche de la Guardia Civil para entrar al hospital me gritaban. La gente decía que ojalá se muriera y que le remataran. Eso es lo que se vivía en los años del plomo".

Victoria es hoy vicepresidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo. No suele hacer declaraciones en los medios de comunicación, dice que le remueve mucho las entrañas, pero de manera excepcional atiende hoy la llamada de COPE Salamanca y a medida que relata los hechos su voz tiembla y llora desconsoladamente. "Han pasado 46 años pero eso no se olvida nunca. Yo cogía el coche y si iba con mi niña, me tiraba al suelo para ver si había una bomba lapa pegada".

Al principio te ofrecen ayuda pero al poquito de fallecer Esteban, lo único que me decían era que cuando iba a dejar el piso en el que había vivido con mi marido. Así que dejé allí a toda mi familia y me vine a Salamanca con mi padre y mi hija. Aquí vinieron también otras viudas de ETA y nos acompañamos y apoyamos unas a otras", concluye.

La viuda de Esteban lamenta que las víctimas sigan siéndolo, sin que la administración aporte mucho más que un slogan como el de "Memoria y Justicia". Dice que "después de todo lo sufrido, se sienten como moneda de cambio. Ningún político sea del grupo que sea, hace nada por las víctimas, somos incómodos para ellos".

"Hace falta visibilizar más las consecuencias del terrorismo, insiste. Los jóvenes tienen que conocer todo esto, aunque sólo sea para no repetir la historia. Para rechazar el terror que otros vivimos, hay que preguntarse: ¿Cómo me sentiría si mataran a mi padre, a mi madre o a mi hermano? A la gente la mataban de un tiro y lo remataban en el suelo."

COPE Salamanca agradece profundamente la generosidad y el coraje de mujeres como Victoria. Su desgarrador testimonio compartido a través de estos micrófonos, permite dar a conocer cuanto vivieron las víctimas. Sirva también para mantener viva la memoria de su marido Esteban y la de tantos otros compañeros asesinados a sangre fría.

MANIFIESTO DE LA FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO

“Meditar sobre lo que pasó es deber de todos” (Primo Levi)

Han pasado 28 años y seguimos recordando a Miguel Ángel Blanco. Nuestra memoria personal y colectiva integra los recuerdos de aquellos días de julio de 1997 en los que ETA secuestró y asesinó a un joven de 29 años por ser un ciudadano comprometido con los principios de libertad, pluralidad política y tolerancia. La banda terrorista representaba todo lo contrario: imposición violenta, exclusión, odio al diferente. Los ciudadanos con edad suficiente siguen emocionándose con la zozobra, la esperanza frustrada, la indignación, la compasión ante la víctima y la repulsa al terrorismo que sintieron durante cuatro días que cambiaron la historia de la lucha contra el terrorismo sufrido en España.

Recordamos las emociones y las acciones que millones de ciudadanos españoles vivieron aquellos días mientras intentábamos salvar una vida arrancada de la normalidad con la máxima crueldad y villanía. Sus secuestradores, no podemos olvidar sus nombres: Javier García Gaztelu, Txapote, Irantzu Gallastegui y Jose Luis Geresta. Secuestraron a Miguel Ángel Blanco a primera hora de la tarde un 10 de julio de 1997, cuando este iba a trabajar. Le retuvieron 48 horas y el 12 de julio lo sacaron de su escondite, lo llevaron a una zona boscosa de Lasarte (Guipúzcoa) y, maniatado, con los ojos vendJados y de rodillas, le dispararon dos tiros de calibre pequeño que le hirieron de muerte, permaneciendo con un hilo de vida durante 12 horas, hasta fallecer la madrugada del día 13.

ETA chantajeó al gobierno y a toda la sociedad exigiendo, para no cumplir su amenaza, el acercamiento al País Vasco de todos sus presos terroristas. No claudicamos, nos rebelamos cívicamente y nos mantuvimos unidos y firmes.

Ermua, el municipio de Miguel Ángel, se convirtió en un símbolo de resistencia al terrorismo. El comportamiento ejemplar de los vecinos ante el secuestro de Miguel Ángel se transmitió a toda la sociedad española, que resistió durante tres días ocupando las calles y ¡por fin!, tras 777 víctimas mortales de ETA, respondiendo sin miedo, con claridad y firmeza contra la banda y sus cómplices. En las calles se gritó: “Sin pistolas no sois nada”, “ETA y HB, la misma cosa es”. Se mantuvo la dignidad por encima del miedo y la determinación contra aquellos que llevaban décadas atacando la convivencia, los terroristas: los que ponían bombas y los que pedían el voto para legitimar el terrorismo, expandiendo miedo y odio.

No vamos a olvidar los hechos, ni la maldad de los asesinos, ni la inocencia de esta víctima que llevamos en el corazón como símbolo de todas y cada una de las miles de víctimas que han tenido que sufrir el zarpazo terrorista durante más de 50 años: asesinados, heridos, amenazados, extorsionados, exiliados, los familiares y compañeros de todas ellas. No vamos a olvidar que toda la sociedad española vivió bajo el yugo de ETA, ni el gran sacrifico de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que en primera línea lucharon sin descanso contra esta lacra criminal. Esta parte de nuestra historia reciente nos pertenece, nosotros la padecimos y la superamos, es nuestra, nos conforma y nos ha convertido en lo que somos y en lo que queremos ser: una sociedad formada por unos ciudadanos conscientes, sensibles y comprometidos con una democracia de calidad que impida la victoria de los falsos relatos, la banalización y la legitimación del terrorismo, la indignidad de las humillaciones a las víctimas, referencia moral de nuestra convivencia. Es nuestro deber compartir la Memoria de las víctimas y aprender de lo vivido y sufrido, transmitirla a los jóvenes que tienen derecho a conocer esta parte de la historia de su país.

Miguel Ángel, un hombre libre, un ciudadano valiente, un español que se sentía orgulloso de ser vasco sin complejos ante los fanáticos de la identidad y de defender las siglas de uno de los partidos políticos constitucionalistas atacados por la barbarie de ETA. Un joven, amigo de sus amigos, buen hijo y ciudadano, un chico normal, comprometido con la libertad.

En el significado social y político de Miguel Ángel Blanco se concentran los principios de la civilización y del Estado de derecho, de la decencia moral. Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un héroe, a su pesar, en un símbolo de convivencia y unidad que representa lo mejor que hemos sabido construir socialmente como nación que lucha contra sus enemigos. El suelo ético sobre el que debemos construir nuestras libertades.

ETA ya no mata pero su legado permanece. Su brazo político, EH Bildu, ha continuado la ideología de exclusión y odio a España por la que la banda mató, representa e integra a terroristas en sus listas electorales, no condena la violencia terrorista que vulneró los derechos humanos y cívicos de miles de españoles, legitima el terror en las calles del País Vasco y Navarra y sigue defendiendo los objetivos políticos por el que se mató y se persiguió a muchos inocentes. Los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca porque el gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder y esta situación ética y políticamente insostenible es una anomalía democrática que revictimiza a las víctimas del terrorismo y que seguimos denunciando en coherencia con lo que vivimos hace 28 años: unidad y aislamiento de los violentos, Estado de derecho y firmeza democrática. El pago por esta colaboración responde con impunidad a la exigencia de Justicia que las víctimas reclaman.

Respetar el Espíritu de Ermua, respetar a Miguel Ángel Blanco, exige no claudicar ante la legitimación del terrorismo, ante su blanqueamiento, ante la impunidad que los terroristas y sus cómplices imponen día a día. Los asesinos de Miguel Ángel Blanco deben cumplir sus condenas, sin atajos, sin alegalidades, por justicia. Construimos una Memoria del terrorismo y sus víctimas que defienda la democracia constitucional por la que dieron la vida miles de españoles. Honremos este sacrificio.

Gracias a los miles de ciudadanos y decenas de municipios que están conmemorando estos días a Miguel Ángel Blanco. Estamos convencidos de que la fuerza de su Memoria nos ayuda a seguir luchando contra el olvido y la impunidad.