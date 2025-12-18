Burgos CF - Getafe CF: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido de Copa del Rey en directo

El exblanquinegro Alex Sancris volverá a El Plantío con la camiseta del Getafe

La vuelta de Álex Sancris a la que fue su casa durante las dos pasadas temporadas marcará el duelo de dieciseisavos de final de Copa del Rey que disputarán el Getafe y el Burgos, equipo que peleará por regresar a unos octavos de final 34 años después. Lo puedes escuchar en directo en COPE Burgos, a través del 837 OM, cope.es/burgos y la App de COPE para dispositivos móviles.

Sancris dejó muy buenas sensaciones en los dos cursos que vistió la camiseta del que será su rival este jueves. Sobre todo el último, que sirvió para que el Getafe volviera a fijarse en un jugador que nació en su ciudad y que siempre quiso lucir la camiseta azulona.

En concreto, Sancris marcó ocho goles y dio diez asistencias. Esos números convencieron a Bordalás para dar cabida en su plantilla a un jugador que volverá a pisar el césped de El Plantío, el escenario desde el que tomó impulso hacia la elite del fútbol español.

Probablemente será titular. La plantilla corta que tiene el Getafe y que Bordalás ha lamentado en múltiples ocasiones, unido a las bajas de última hora por lesión de Abu Kamara y Coba da Costa, asegurarán la presencia de Sancris en la alineación que se enfrentará a su ex equipo.

Bordalás, que tampoco puede contar con el lesionado de larga duración David Cordón Mancha 'Davinchi', citará a varios nombres propios de la cantera y que han participado activamente en las anteriores eliminatorias frente al Inter de Valdemoro (0-11) y el Navalcarnero (2-3).

Getafe CF José Bordalás, durante el encuentro ante el Villarreal

Por ejemplo, Hugo Solozábal, hijo del ex jugador del Atlético de Madrid, Roberto Solozábal, el central Lucas Laso, el delantero Joselu Pérez o el lateral zurdo Jorge Montes, que fue el salvador del Getafe en la anterior ronda tras marcar en la prórroga el tanto que dio la victoria a su equipo.

Todos se mezclarán con jugadores de la primera plantilla, algunos menos habituales, como Juanmi Jiménez, Javi Muñoz o Yvan Neyou, Djené Dakonam o incluso Luis Milla, que tras perderse por sanción el choque ante el Espanyol, y tal y como confirmó Bordalás, podría tener algunas opciones de ser titular.

Con ilusión de recibir a un Primera

El Burgos, que no juega los octavos de final desde 1991 (fue eliminado por el Real Madrid), afrontará una cita histórica con el objetivo de dar la sorpresa ante un rival de categoría superior pero con la mente también puesta en la Liga.

Por eso, se esperan rotaciones: unas por dar minutos a los menos habituales y otras obligadas, ya que el equipo dirigido por Luis Miguel Ramis llega a la cita condicionado por varias ausencias.

LaLiga Luis Miguel Ramis durante el Leganés - Burgos CF

La primera, la de Sergio González, que continúa con su proceso de recuperación y no estará disponible hasta después de Navidad, mientras que Mateo Mejía causa baja segura por un fuerte esguince de tobillo.

Además, Fer Niño y Kevin Appin serán duda hasta última hora, pendientes de la evolución de sus molestias, a lo que se suma algún proceso febril en la plantilla que podría alterar la convocatoria final.

En este contexto, el cuerpo técnico tiene claro que no se asumirán riesgos innecesarios a pesar de la ilusión de avanzar en Copa y que será fundamental la gestión de esfuerzos con la participación de un amplio número de jugadores para mantener el nivel físico y competitivo.

La idea es clara: competir con todos y el Burgos apostará por un reparto de minutos similar al utilizado en anteriores compromisos coperos, con el objetivo no solo de dosificar cargas, sino de presentar el mejor equipo posible en todos los sentidos.

LaLiga Los jugadores blanquinegros celebran la victoria en el Almeria 1-2 Burgos CF

Enfrente estará un Getafe muy reconocible, fiel al sello de su entrenador y Ramis espera "un equipo intenso, agresivo, con una identidad muy marcada y un altísimo nivel de compromiso individual y colectivo".

Para Ramis, los azulones destacan por su capacidad para acumular jugadores en campo rival, su fortaleza en los duelos, la velocidad de sus hombres de ataque y su precisión en los centros al área.

"Un rival que comete pocos errores y que penaliza severamente cualquier concesión, lo que obligará al Burgos a mantener ayudas constantes y una concentración extrema durante los 90 minutos", agregó en rueda de prensa.

El formato de partido único reduce, en parte, el favoritismo del equipo de Primera División, por lo que el Burgos confía en su capacidad para competir de tú a tú igualando la intensidad del Getafe y sosteniendo el esfuerzo durante todo el encuentro para tener opciones reales de avanzar de ronda y recibir otro Primera en casa.

dónde ver y escuchar el burgos CF - Getafe CF

La eliminatoria de Copa del Rey entre el Burgos CF y el Getafe CF se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este jueves 18 de diciembre desde las 18:30 horas, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos , la App de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos. En televisión, se podrá ver a través de Movistar TV.

Alineaciones probables:

Burgos: Cantero; Lizancos, Córdoba, Grego, Florian Miguel; Atienza, Marcelo Expósito, Chapela, Mollejo; Íñigo Córdoba y Mario González.

Getafe: Letácek; Juan Iglesias, Djené, Laso, Jorge Montes; Mario Martín, Solozábal, Javi Muñoz o Neyou, Sancris; Juanmi y Joselu.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Municipal de El Plantío.

Hora: 19:00.