La Pizarra 5x15: El Burgos CF tiene la lección bien aprendida lejos de casa

Iván Morante y Curro Sánchez fueron los autores de los goles que aseguraron el triunfo para el equipo blanquinegro, que se mantiene en playoff

Raúl González

Raúl González

Burgos - Publicado el

1 min lectura59:57 min escucha

El Burgos Club de Fútbol logra una victoria importante 1-2 en Almería, con goles de Iván Morante y Curro Sánchez. Escuchamos a Curro Sánchez, clave en el juego ofensivo, que asiste y anota de penalti, situando al equipo sexto en playoff. El entrenador Luis Miguel Ramis destaca la efectividad y solidez defensiva, refutando las críticas del técnico rival. 

El profesor Luis Sierra analiza por qué el Burgos CF rinde mejor fuera de casa y se fija en las críticas del entrenador del Almería y la respuesta de Ramis. También, detalla las claves del crucial partido de Copa del Rey contra el Getafe en casa, visto como una gran oportunidad para avanzar. Además, afronta el encuentro de liga contra el Real Zaragoza, último clasificado, donde el Burgos parte como favorito para mejorar sus números en casa.

