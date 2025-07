Alex Sancris, sobre su vuelta al Getafe, en Deportes COPE: "No tuve dudas, era la oportunidad de volver a casa; estoy muy feliz"

Alex Sancris ha fichado por el Getafe para reforzar la delantera azulona. El jugador, que llega procedente del Burgos, ya había pasado por el equipo madrileño. De hecho, ha firmado por tres años con el Getafe procedente del Burgos. De hecho, empezó a jugar con la camiseta del Getafe con tan solo cinco años hasta juveniles que tuvo que dejar el equipo de su vida.

Ahora vuelve “a los inicios, donde empezó todo”, como le contó a Gemma Santos en Deportes COPE con Luis Munilla. “Mis padres son la parte más importante que tengo en mi vida, son las personas que siempre me han apoyado. Ahora es algo que valoras. Hace mucho el salir de casa y echas mucho de menos poder estar con ellos”, empezó contando en Deportes COPE.

“Ha cambiado desde que me fui, pero bajas a la ciudad deportiva y todo sigue igual. Yo nunca había llegado a categorías altas en el Getafe y por eso no el cambio. Nunca me imaginé volver. Después de tantos años era un logro haber llegado al fútbol profesional, haberme podido dedicar a ello y que mi vida fuese en torno al fútbol, yo ya estaba satisfecho”, continuó diciendo.

Además, Sancris explicó el momento en el que se le comunicó que tenía la opción de volver al Getafe: “Me lo comunicó mi agente y no tuve dudas. Era la oportunidad de volver a casa para estar con mis padres, amigos, familia… Estoy muy feliz de estar aquí y trabajar con Bordalás”.

“Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, no tengo miedo a equivocarme. Voy a ponerle todas las ganas del mundo. No soy tan bueno como Greenwood, pero tengo mis cosas”, explicó.

Sobre su relación con Borja Mayoral afirmó que “era una pasada verle y ahora compartirlo con él… Es un gustazo trabajar a su lado”. “Mi sueño en el Getafe es hacerlo bien y que la gente esté orgullosa de mí y de mi trabajo. Estaría contento haciendo una buena temporada. Va a ser muy chulo y divertido”, afirmó.