Luis Milla, jugador del Getafe, recuerda el día que pudo fichar por el Atlético: "Era una oportunidad de oro para mí"

Luis Milla, centrocampista del Getafe, se enfrenta este domingo al Real Madrid en uno de los momentos más dulces de su carrera. Los datos lo confirman como uno de los máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeas con cinco pases de gol, un rendimiento que le ha valido ser elegido mejor jugador del Getafe en septiembre.

"Estoy muy feliz de poder ayudar al equipo en estas situaciones, que al final son cosas que ayudan a estar más cerca de las victorias", comentó el futbolista a José Luis Corrochano en el 'tramo final de Tiempo de Juego'.

EL LEGADO DE LOS MILLA

Mi trabajo depende de mí y depende de lo que haga yo en el día a día" Luis Milla Jugador del Getafe

"Lo que ha conseguido mi padre, los equipos en los que ha estado (Barcelona, Madrid, Valencia), eso es muy difícil de hacerlo", ha señalado, antes de contar una anécdota sobre cómo la gente joven no reconoce a su padre.

Durante la entrevista, José Luis Corrochano también le preguntó sobre la la inevitable comparación con su padre, el exfutbolista Luis Milla. Y aunque Pedro Martín ha asegurado en alguna ocasión que "Luis Milla hijo ya ha superado al padre", el jugador del Getafe se mostró cauto y orgulloso de la trayectoria de su padre.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Luis Milla intenta robar el balón a Isaac Romero durante el Sevilla - Getafe.

Su llegada tardía a la élite, tras pasar por varias canteras que no apostaron por él, ha forjado su carácter. "Viví situaciones muy extrañas. En el Atlético de Madrid me acuerdo de no estar jugando en el tercera división y subir todos los días a entrenar con el primer equipo", ha recordado. Sin embargo, su mentalidad está clara: "Mi trabajo depende de mí y depende de lo que haga yo en el día a día, y en eso estoy enfocado".

UNA OPORTUNIDAD DE ORO

Pese a su gran momento, Milla ha desvelado uno de los episodios más complejos de su carrera reciente: su fichaje frustrado por el Atlético de Madrid. El jugador azulón pudo recalar en el equipo rojiblanco en el último día de mercado el año pasad y ha reconocido que fue una gran ocasión perdida. "Era una oportunidad de mi vida de poder jugar en un club como el Atlético de Madrid, donde ya estuve en la cantera, pues hubiera sido algo muy especial", afirmó.

A nadie se le escapa que hubiera sido una oportunidad de oro para mí" Luis Milla Jugador del Getafe

El jugador ha explicado que este tipo de operaciones son muy complejas cuando se producen en el límite del mercado. "A nadie se le escapa que hubiera sido una oportunidad de oro para mí, pero tampoco tenía muchas expectativas puestas dado por el día que era", ha matizado. En este sentido, la periodista Gema Santos ha añadido que el mercado actual, centrado en jugadores muy jóvenes con potencial de revalorización económica, perjudica a futbolistas del talento y la edad de Milla, dificultando su salida a un gran club.