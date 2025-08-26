Ingresa en la cárcel de Segovia uno de los implicados en el tiroteo de Ávila, los otros dos en “estado critico”

El Juzgado número 5 de Ávila ha decretado el ingreso en prisión provisional del joven detenido tras el tiroteo ocurrido el jueves en la zona sur de Ávila, donde falleció un hombre de 51 años. Este varón de 19 años es el hijo de uno de los heridos y está acusado de un presunto delito de homicidio.

El detenido se encontraba ingresado en un hospital de Valladolid donde fue detenido por la Policía Nacional tras recuperarse de sus heridas, el detenido ha prestado declaración y ya ha sido internado en la cárcel de Segovia.

Lo ha explicado en COPE Ávila el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano. (Escuchar entrevista)

Supuestamente, junto a su padre dispararon a dos personas, causando la muerte al padre de familia y heridas graves al hijo del fallecido, de 26 años, que a día de hoy se encuentra ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en estado muy grave.

El padre del detenido, de 39 años de edad, permanece ingresado en un hospital de Valladolid, también está en estado crítico y bajo custodia policial.

Las investigaciones continúan abiertas y los heridos están siendo custodiados por la Policía Nacional para que en caso de mejora los agentes puedan tomarles declaración, tal y como ha explicado el subdelegado del Gobierno en Ávila.

Recordamos que a raíz de este hecho, se produjeron también varios incidentes en la barriada, con destrozos de vehículos y de ventanas de domicilios, así como en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, hasta donde se desplazaron amigos y familiares de los heridos por los disparos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que poner orden en ambos centros sanitarios para proteger a los médicos que estaban interviniendo a los heridos y evitar nuevos disturbios entre las familias, de etnia gitana.