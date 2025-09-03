Bularros en Haciendo Provincia, un programa de COPE Ávila y la Diputación Provincial

Ávila - Publicado el 03 sep 2025, 12:15 - Actualizado 03 sep 2025, 12:16

Hoy en Haciendo Provincia, programa de COPE Ávila y la Diputación Provincial de Ávila, hemos visitado Bularros en el ultimo programa de la temporada.

Tras un intenso verano en el que hemos recorrido las 5 comarcas de la provincia de Ávila para visitar Horcajo de Las Torres, Umbrías, Fresnedilla y Navarrevisca.

Hoy hemos terminado en plena Sierra de Ávila, en el pequeño pueblo de Bularros, de 65 vecinos entre sus tres núcleos de población (Bularros, Muñoyerro y Villaverde).

Nos ha acompañado el alcalde, Alfonso Martín y el diputado de zona José Luis del Nogal.

