GASTROCOPE CASTELLÓN | 25 DIC 2025

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la primera parte del repaso a la gala de entrega de los XI Premios GastroCOPE Castellón.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura20:13 min escucha

 Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la primera parte del repaso a la gala de entrega de los XI Premios GastroCOPE Castellón.  

