Fresnedilla en Haciendo Provincia, un programa de COPE Ávila y la Diputación Provincial
Hoy en 'Haciendo Provincia' de COPE Ávila y la Diputación Provincial hemos visitado Fresnedilla, en el Valle del Tiétar
Ávila - Publicado el
1 min lectura
Hoy en 'Haciendo Provincia' de COPE Ávila y la Diputación Provincial hemos visitado Fresnedilla
En Haciendo Provincia hemos trasladado el estudio portátil de COPE hasta el Valle del Tiétar y hemos conocido a los cañariegos de Fresnedilla, sus fiestas, su forma de vida, sus vecinos, ganaderías, asociaciones y casas rurales.
También hemos conocido a su alcalde José Luis Rodríguez y nos ha acompañado la vicepresidenta de la Diputación, Beatriz Díaz Morueco.
Este verano en Haciendo Provincia visitaremos Horcajo de las Torres, Umbrias, Fresnedilla, Navarrevisca y Bularros
