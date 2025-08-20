COPE
Fresnedilla en Haciendo Provincia, un programa de COPE Ávila y la Diputación Provincial

Hoy en 'Haciendo Provincia' de COPE Ávila y la Diputación Provincial hemos visitado Fresnedilla, en el Valle del Tiétar

Hoy en 'Haciendo Provincia' de COPE Ávila y la Diputación Provincial hemos visitado Fresnedilla

En Haciendo Provincia hemos trasladado el estudio portátil de COPE hasta el Valle del Tiétar y hemos conocido a los cañariegos de Fresnedilla, sus fiestas, su forma de vida, sus vecinos, ganaderías, asociaciones y casas rurales.

También hemos conocido a su alcalde José Luis Rodríguez y nos ha acompañado la vicepresidenta de la Diputación, Beatriz Díaz Morueco.

Este verano en Haciendo Provincia visitaremos Horcajo de las Torres, Umbrias, Fresnedilla, Navarrevisca y Bularros

