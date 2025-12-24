La Hospitalidad Santa Teresa de Cartagena celebra la Navidad como una gran familia

La Hospitalidad Santa Teresa vive la Navidad como lo que es durante los 365 días del año: una gran familia. En unas fechas tan señaladas, la vida en la institución prosigue con normalidad, aunque se cuidan de manera especial los momentos de encuentro, la convivencia y la celebración compartida.

Una celebración en torno a la mesa

Este 24 de diciembre, los usuarios compartirán una cena de Nochebuena elaborada con capones donados por Cascajares. En un gesto de cercanía, esa misma noche serán los patronos de la Hospitalidad quienes sirvan la cena, compartiendo con los usuarios mesa y conversación.

Estas celebraciones son posibles gracias a la colaboración de entidades como LaLiga, que ha realizado una donación económica. La fiesta continuará el 25 de diciembre con una comida de Navidad especial, pensada para seguir reforzando el clima de hogar que define a la institución durante todo el año.

Despedida del año y visita de Papá Noel

La institución despedirá el año el 31 de diciembre con una cena especial de Nochevieja en la que participarán usuarios, voluntarios y patronos. Durante la jornada, se celebrarán unas preuvas por la mañana y se tomarán las uvas por la noche como símbolo de unión y esperanza.

Dentro de este ambiente festivo, la Hospitalidad ha recibido la visita de Papá Noel, quien ha entregado un regalo a cada usuario gracias a la donación de Jumabeda, un detalle para reforzar la cercanía en estas fechas.

La Hospitalidad Santa Teresa se reafirma así como un lugar que acoge, acompaña y cuida. Es una familia que ofrece calor y abrigo, recordando su lema de que “nadie debería sentirse solo, especialmente en fechas tan significativas”.