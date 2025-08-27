COPE
Navarrevisca en Haciendo Provincia, un programa de COPE Ávila y la Diputación Provincial

Hoy en Haciendo Provincia visitamos Navarrevisca en la comarca de Alberche-Pinares

  Hoy en 'Haciendo Provincia' visitamos Navarrevisca en la comarca de Alberche-Pinares 

Como cada miércoles de agosto seguimos recorriendo la provincia para conocer las 5 comarcas de Ávila de la mano de la Diputación Provincial de Ávila en 'Haciendo Provincia'

Hoy hemos conocido Navarrevisca y hemos hablado con su alcaldesa, Leticia Sánchez del Rio y pero especialmente hemos charlado con sus vecinos. Nos ha acompañado el diputado de zona, José María Manso y hemos conocido algunas de sus tradiciones del pueblo como el juego del Truco, sus fiestas o el festival Lo Sagrado.

Tras visitar Horcajo de las Torres, Umbrias, Fresnedilla y Navarrevisca, la semana que viene emitiremos desde Bularros.

