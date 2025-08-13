Umbrías en Haciendo Provincia, un programa de COPE Ávila y la Diputación Provincial

Hoy el estudio portátil de COPE Ávila se han trasladado hasta Umbrías en la comarca del Valle del Tormes.

Con nuestro programa especial “Haciendo Provincia” de COPE y de la Diputación Provincial de Ávila hemos conocido a su alcalde Rafael Martín y hemos estado también acompañados por el diputado de zona Ricardo Jiménez.

Durante la visita a Umbrías y sus pedanías, los vecinos nos han recibido en Casas de Maripedro. (ESCUCHAR EL PROGRAMA ESPECIAL)

Haciendo Provincia ya ha pasado este verano por Horcajo de las Torres y Umbrías, y en las próximas semanas hará parada en Fresnedilla, Navarrevisca y Bularros.