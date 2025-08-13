COPE
Podcasts
Programación local en Ávila
Programación local en Ávila

Umbrías en Haciendo Provincia, un programa de COPE Ávila y la Diputación Provincial

Hoy en Haciendo Provincia visitamos Casas de Maripedro, en la comarca del Valle del Tormes

Haciendo Provincia, Umbrías
00:00
Descargar

Haciendo Provincia, Umbrías

Rodrigo San Pedro

Ávila - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Hoy el estudio portátil de COPE Ávila se han trasladado hasta Umbrías en la comarca del Valle del Tormes. 

Con nuestro programa especial “Haciendo Provincia” de COPE y de la Diputación Provincial de Ávila hemos conocido a su alcalde Rafael Martín y hemos estado también acompañados por el diputado de zona Ricardo Jiménez. 

Durante la visita a Umbrías y sus pedanías, los vecinos nos han recibido en Casas de Maripedro. (ESCUCHAR EL PROGRAMA ESPECIAL)

 

Umbrías
00:00
COPE Ávila

Umbrías

Haciendo Provincia ya ha pasado este verano por Horcajo de las Torres y Umbrías, y en las próximas semanas hará parada en Fresnedilla, Navarrevisca y Bularros.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 13 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking