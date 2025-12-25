Muere un niño de 12 años en Baltanás (Palencia) por una posible intoxicación de gas

Un menor de 12 años ha fallecido este lunes y otras tres personas han necesitado asistencia sanitaria por una posible intoxicación de gas en una vivienda de Baltanás (Palencia). Entre los afectados se encuentran un hombre de 33 años, que ha sido hospitalizado inconsciente, una joven de 21 años y una niña de tan solo dos.

La tragedia ha ocurrido sobre las diez y media de la mañana, cuando la sala de operaciones del servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada de alerta. El aviso informaba de que dos varones, un adulto y un menor, se encontraban inconscientes en un domicilio de la calle de la Virgen del municipio palentino.

Un amplio dispositivo de emergencias

En la misma llamada, los alertantes han comunicado que otras dos mujeres, de 21 y 2 años, presentaban cefalea pero estaban conscientes. También han apuntado a que la vivienda contaba con una gloria como sistema de calefacción, un sistema tradicional que podría estar en el origen del suceso.

El 1-1-2 ha movilizado inmediatamente a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a los Bomberos de la Diputación y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Hasta el lugar se han desplazado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Baltanás.

A su llegada, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del menor. El varón de 33 años ha sido estabilizado y trasladado en estado grave en la UVI móvil al hospital de la capital palentina, mientras que las dos mujeres han sido evacuadas al mismo centro en la ambulancia de soporte vital básico.

Investigación en curso

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se ha desencadenado el suceso. Todas las sospechas se centran en una posible mala combustión de la gloria, un sistema de calefacción subterráneo muy antiguo y tradicional en Castilla.