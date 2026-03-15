María, joven de Valladolid: "Tengo varios amigos que han votado a Vox. No quieren votar a la izquierda porque pactan con quien odia a España"

En el marco del programa 'Especial Elecciones Castilla y León' de COPE, Jorge Bustos ha querido tomar el pulso a la calle para conocer de primera mano las preocupaciones de los ciudadanos castellanos en esta jornada electoral.

Desde el Hotel Boutique Gareus de Valladolid, tres votantes de diferentes generaciones, Almudena, María y David, que han acudido como público a seguir en directo el programa de COPE, han compartido su análisis sobre una campaña que, en su opinión, ha estado más centrada en el tono que en los problemas reales como la educación, la sanidad y la vivienda.

SÍGUELO EN DIRECTO Cierran las urnas y comienza el recuento de votos: síguelo en el programa especial de COPE con Jorge Bustos desde Valladolid

Las preocupaciones ciudadanas y el tono político

Almudena, madre de 59 años, ha señalado que su principal motivación para votar es la búsqueda de soluciones en "educación, sanidad y vivienda principalmente", especialmente pensando en sus dos hijos.

A su juicio, la campaña autonómica ha sido "bastante menos crítica que otras" y ha tenido "menos bronca", un tono que agradece en comparación con la crispación nacional. "La política nacional es horrible, horrible", ha sentenciado.

El auge de Vox y la demanda de acuerdos entre los jóvenes

Por su parte, María, una joven estudiante de educación de 21 años, ha compartido una visión que refleja un cambio generacional. Aunque sus preocupaciones son similares a las de su madre, "la sanidad, el trabajo y que piensen más en nosotros que en ellos mismos", ha revelado que en su entorno Vox es el partido que "lo está petando" tanto entre hombres como mujeres.

Según ha explicado, el rechazo a la izquierda se debe a que "pactan con gente que odia a España" y por "el tema de la mujer, con gente que quiere soltar a los violadores a la calle".

La izquierda pacta con gente que odia a España y que quiere soltar a los violadores a la calle" María Vallisoletana de 21 años

El tercer testimonio ha sido el de David, de 19 años y estudiante de administración, quien este domingo 15 de marzo ha acudido a votar por primera vez. Se ha mostrado muy crítico con la clase política en general: "Discuten muchísimo" y "casi todos iguales son", ha afirmado. Su principal demanda es que los políticos "tienen que pensar más en las personas que la necesitan, más que en ellos mismos"

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David también ha expresado su temor al bloqueo político, como el que se vive en Extremadura y Aragón, y ha abogado por la necesidad de negociar. En su opinión, es fundamental que los partidos lleguen a acuerdos para gobernar, poniendo como ejemplo un posible pacto entre PP y Vox en la región.

Un escenario de pactos con la vista puesta en el sanchismo

El análisis de Jorge Bustos tras el cierre de los colegios electorales apunta precisamente en esa dirección. Según el comunicador, la suma de PP y Vox conformará una mayoría absoluta "contundente", haciendo inviable un gobierno de izquierdas.

La principal incógnita no es si Alfonso Fernández Mañueco (PP) será presidente, algo que da por hecho, sino la fuerza que obtendrá su socio de gobierno, Vox. Por su parte, el candidato socialista, Carlos Martínez, ha admitido los "nervios" de la jornada, mientras que desde Vox, Carlos Pollán, ha hablado de un día de "esperanza e ilusión".

Bustos ha destacado el perfil de Carlos Martínez, alcalde de Soria, como "el menos sanchista" de los candidatos socialistas de este ciclo electoral, un factor que "le puede beneficiar esta noche" para frenar la sangría del PSOE. Finalmente, el comunicador ha usado una metáfora histórica para valorar los resultados, afirmando que, si los sondeos no fallan, esta votación "va a suponer un nuevo clavo en el ataúd político del sanchismo".