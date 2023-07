Gutiérrez se compromete a seguir trabajando “con cabeza y alma” en la defensa de los intereses y necesidades de los ciudadanos de la provincia de Toledo

Álvaro Gutiérrez ha destacado, entre los retos fundamentales de esta legislatura el crecimiento sostenible de la provincia, creando riqueza y empleo; mejorar los servicios públicos, garantizando el acceso a los mismos en igualdad de condiciones; la creación de oportunidades y razones para que la gente se quede o quiera vivir en los pueblos o la defensa del río Tajo y ha añadido que “todo ello” sin permitir “dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos conquistados, que nos han hecho mejores como sociedad”.

Tras declarar su vocación y pasión por el municipalismo, Álvaro Gutiérrez ha incidido en su disposición a apoyar y cooperar de forma estrecha con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Toledo, al igual que con los agentes sociales y el tejido asociativo de la provincia y ha expresado su compromiso a, “tal y como hemos venido haciendo en el Gobierno de la Diputación”, trabajar “desde el talante, la cercanía, la disposición al diálogo y la firmeza en las defensa de esta tierra y sus gentes”.

Toledo, 19 de julio de 2023.– Álvaro Gutiérrez ha tomado posesión hoy de su cargo como delegado de la Junta en Toledo, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, y en el que ha confirmado su propósito de seguir trabajando “con cabeza y alma” en la defensa de los intereses y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Toledo.



Tras agradecer al presidente García–Page “la confianza que has depositado en mí y la oportunidad que me ofreces de seguir trabajando por la provincia”, Gutiérrez ha indicado que se inicia una nueva legislatura que va a ser determinante para el presente y el futuro de una provincia que está llena de posibilidades y retos, una provincia “fundamental para la economía regional”.



En este contexto, el delegado de la Junta en Toledo ha expresado su seguridad en que el Gobierno de Castilla–La Mancha va a seguir apoyando de forma decidida a la provincia de Toledo, con, por ejemplo, esos dos corredores: “la Sagra, capital de la logística, y el eje de la A–5, que abren esperanzadoras posibilidades de riqueza y empleo” y ha añadido que “todo ese potencial necesita de un Gobierno comprometido que pivote y garantice todos estos proyectos que están en marcha y que están por llegar”.



Asimismo, Álvaro Gutiérrez ha destacado, entre los retos fundamentales de esta legislatura, el crecimiento sostenible de la provincia, creando riqueza y empleo; mejorar los servicios públicos, garantizando el acceso a los mismos en igualdad de condiciones; la creación de oportunidades y razones para que la gente se quede o quiera vivir en los pueblos o la defensa del río Tajo y ha añadido que “todo ello” sin permitir “dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos conquistados, que nos han hecho mejores como sociedad”.



“Esta provincia cuenta con una red de servicios de atención a mujeres, a personas mayores y a colectivos diversos, fruto del compromiso de gobiernos progresistas que han hecho de la igualdad su seña de identidad. Y mi compromiso, como el del presidente de esta región, es defenderlos ante las amenazas que hace algún tiempo empezaron a surgir en nuestros espacios de igualdad y que en algunos sitios se han hecho realidad en apenas dos semanas”, ha puntualizado Gutiérrez.



Además, el delegado de la Junta en Toledo ha destacado que una lucha del Gobierno de Emiliano García–Page y una apuesta de futuro son el mundo rural, con la lucha contra la despoblación con medidas como la Ley o las ayudas y desgravaciones fiscales, y el río Tajo.



Precisamente en relación al Tajo, Gutiérrez ha subrayado que “ha sido decisivo para Toledo, Talavera y toda la provincia haber ganado esa larga batalla en defensa del Tajo, consiguiendo el tan ansiado aumento de su caudal ecológico que significa agua suficiente en calidad y cantidad para aumentar regadíos y que se instalen empresas que creen riqueza y empleo, algo que seguiremos defendiendo porque defender el agua es defender nuestra tierra, nuestro progreso, y en este aspecto, pido a los ayuntamientos de Toledo y Talavera que sigan implicados en su defensa”.



Para la consecución de estos retos, el responsable del Gobierno regional en la provincia ha indicado que “necesitamos a toda la sociedad de esta provincia” y ha incidido en su disposición a apoyar y cooperar de forma estrecha con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Toledo, al igual que con los agentes sociales y el tejido asociativo de la provincia y ha expresado su compromiso a, “tal y como hemos venido haciendo hasta ahora”, trabajar “desde el talante, la cercanía, la disposición al diálogo y la firmeza en las defensa de esta tierra y sus gentes”.



Finalmente, Gutiérrez ha recordado su etapa al frente de la Diputación de Toledo, impulsando una “forma de gobernar desde la cercanía”, el impulso de las inversiones y de las políticas sociales y “gobernando con alma”, y ha agradecido “el compromiso y el trabajo incansable de los diputados y diputadas provinciales que lo han hecho posible”.



Igualmente, ha destacado el trabajo de su predecesor, Javier Úbeda, “que ha dejado huella en la provincia y trabajado desde la discreción, la eficacia y la dedicación plena”, así como al “gran equipo de delegadas y delegados provinciales “en una tarea que no es fácil” y “que exige total dedicación y absoluta vocación”.



Al acto de toma de posesión del nuevo delegado de la Junta en Toledo han asistido también el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, los dos vicepresidentes del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro y José Manuel Caballero, las consejeras Portavoz, Esther Padilla, y la de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y los consejeros de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, así como otras autoridades civiles y militares y representantes de entidades y colectivos sociales y profesionales de la provincia.







