El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca la enorme proyección nacional e internacional de la marca ‘Raíz Culinaria’ y reconoce a sus 82 embajadores en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico por la promoción de la cocina castellanomanchega de ‘Raíz Culinaria’ y ha valorado que la experiencia de los embajadores de la marca gastronómica de la región sirva como elemento tractor para que otros profesionales continúen engrandeciendo el sello de la gastronomía regional.



Patricia Franco ha avanzado que la próxima semana tendrá lugar la primera de las rutas ‘50 Best Explores’ de ‘Raíz Culinaria’ con la prestigiosa publicación 50 Best Restaurants, con la visita del chef Eric Ripert a la provincia de Toledo. También ha señalado que la ruta que se llevará a cabo en Cuenca coincidirá en octubre con el Congreso ‘Culinaria’.



Cuenca, 16 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha destacado la enorme proyección nacional e internacional que ha alcanzado la marca ‘Raíz Culinaria’ y ha reconocido la labor y el trabajo de los 82 embajadores a los que hoy se ha reconocido en Cuenca en un acto en el marco de la Capitalidad Gastronómica Nacional de la Ciudad Encantada.



Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante el acto de entrega de placas y chaquetillas a los embajadores de ‘Raíz Culinaria’, donde ha deseado que ese reconocimiento sirva como atracción y elemento tractor para que otros restaurantes y profesionales continúen engrandeciendo el sello de la gastronomía regional.



El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha presidido el acto de reconocimiento a los embajadores de la marca ‘Raíz Culinaria’, 82 profesionales de la gastronomía regional que representan el respeto por el origen, el producto de proximidad y la apuesta por la vanguardia que ha hecho de la cocina castellanomanchega un elemento diferencial y reconocible de la región.



En el acto han estado presentes 58 de los 82 embajadores de la marca, que han recogido las chaquetillas y las placas que van a distinguir a sus establecimientos como representantes de una manera particular y única de entender la cocina.



“Es un orgullo veros juntos, porque dais visibilidad al enorme trabajo que realizáis con vuestros equipos y muchas veces con vuestras familias, a quienes profesáis un reconocimiento permanente que hoy queremos haceros llegar también desde el Gobierno regional”, ha señalado la consejera, que ha recordado que el proyecto de ‘Raíz Culinaria’ vio la luz hace tres años, en el mes de enero de 2020, “y pese a las dificultades y los momentos complejos que hemos tenido que afrontar, hemos conseguido que la marca gastronómica de Castilla–La Mancha tenga una gran proyección y se haya ganado el reconocimiento nacional e internacional”.



Una proyección que ha hecho, incluso, que ‘Raíz Culinaria’ haya sido reconocida como ejemplo de buena práctica en la colaboración público–privada por parte de la Organización Mundial del Turismo, en el pasado congreso celebrado en el mes de diciembre en Japón.



“Nos hemos escuchado mutuamente y hemos trabajado de manera conjunta para situar a la cocina de la región en el lugar que merece”, ha remarcado Patricia Franco, quien ha deseado que el reconocimiento que supone ser embajador de ‘Raíz Culinaria’ “sirva como elemento tractor y de atracción para que otros restaurantes y profesionales de la cocina regional se sumen al trabajo conjunto para continuar haciendo cada vez más grande la marca”. Por eso, y en un momento de crecimiento de ‘Raíz Culinaria’, la consejera ha dicho que era de justicia “hacer un pequeño alto en el camino y reconocer todo vuestro trabajo”.



Ese crecimiento de la marca, además, viene respaldado por el compromiso del Gobierno regional. Así lo ha recordado Patricia Franco, que ha aludido al Plan de Enogastroturismo de la región, que va a suponer una inversión de 3,5 millones de euros de fondos Next Generation “para continuar consolidando a nuestra región como destino de referencia enogastroturística en el conjunto nacional”. Se trata, ha dicho, de una inversión “que va a contribuir al desarrollo del turismo gastronómico en Castilla–La Mancha. Coincide, además, con un año en el que celebramos que una ciudad de la región, Cuenca, es la Capital Gastronómica Nacional, por lo que es un año de buenas noticias para el sector”.



El compromiso del Gobierno regional tiene en estos días varios ejemplos en materia de promoción. El acto de entrega de chaquetillas y placas de ‘Raíz Culinaria’ ha coincidido con la visita de una decena de periodistas especializados, críticos y creadores de contenido en un viaje de familiarización impulsado por el Gobierno regional en la provincia y en la ciudad de Cuenca, que va a tener continuidad a partir del próximo lunes con la primera de las rutas ‘50 Best Explores’, impulsadas por Raíz Culinaria y la prestigiosa lista 50 Best Restaurants, con la visita del chef Eric Ripert, del restaurante neoyorquino ‘Le Bernardin’, número 44 del mundo, junto con la periodista especializada Devorah Lev–Tov.



Una primera ruta que tendrá continuidad en las cinco provincias de la región a lo largo del año, “y que en Cuenca vamos a hacer coincidir con la celebración del Congreso ‘Culinaria’, en el mes de octubre, para dotar de mayor dimensión internacional a una cita que de por sí ya tiene una gran proyección”, ha detallado la consejera.



En el acto de entrega de chaquetillas y placas, el presidente regional ha estado acompañado por el vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; por la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández; por el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; por el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez; y han tomado la palabra en representación de los chefs reconocidos la chef de ‘El Cenador de las Monjas’, Silvia Prieto; y el chef de ‘El Doncel’, Quique Pérez.





