El Día de la Región se celebrará bajo el eslogan ‘Castilla-La Mancha avanza. 1983-2023’, un acto en el que se otorgarán 39 reconocimientos y distinciones

Se entregarán 39 reconocimientos y distinciones que corresponderán con la concesión de dos Medallas de Oro, el nombramiento de seis Hijas e Hijos Adoptivos, 20 Hijas e Hijos Predilectos y la concesión de 11 placas al Mérito Regional.



Las Medallas de Oro de Castilla–La Mancha se entregarán a Ana Céspedes Montoya, directora general mundial de Operaciones de IAVI, por su contribución a la ciencia la investigación y la salud pública mundial; y a Rafael de Lorenzo García, secretario general de la Fundación ONCE, por su contribución al ejercicio de los derechos de la discapacidad en España.



La consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, ha asegurado que “se trata de unos reconocimientos de muchísimo nivel, de personas de todos los ámbitos desde el social, al cultural, deportivo, económico o empresarial, entre otros. Personas que han trabajado de manera brillante, que esperamos que lo puedan seguir haciendo y que demuestran lo mejor de la sociedad castellanomanchega”.

Toledo, 17 de mayo de 2023.– El Día Castilla–La Mancha se celebrará este año en el Gran Teatro de Manzanares, una “localidad emblemática para celebrar el 40 Aniversario de la Autonomía”, ya que, tal como ha recordado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en 1981, la Asamblea de Parlamentarios Nacionales y Provinciales de Castilla–La Mancha se reunió allí para empezar a redactar el Estatuto de Autonomía. Ésta es la razón por la que la celebración de este año tendrá lugar allí bajo el lema ‘Castilla–La Mancha avanza. 1983–2023’.



En el transcurso del acto institucional se entregarán 39 reconocimientos y distinciones que serán la entrega de dos Medallas de Oro de Castilla–La Mancha, el nombramiento de 20 Hijas e Hijos Predilectos, de seis Hijas e Hijos Adoptivos y once placas al Mérito Regional. Con estos galardones “se reconoce a las personas que representan lo mejor de Castilla–La Mancha”, y que son “un espejo donde mirarnos”, ha dicho Blanca Fernández.



“Se trata de unos reconocimientos de muchísimo nivel, de personas de todos los ámbitos desde el social, al cultural, deportivo, económico o empresarial, entre otros. Personas que han trabajado de manera brillante, que esperamos que lo puedan seguir haciendo y que demuestran lo mejor de la sociedad castellanomanchega”, ha afirmado la consejera, quien ha mostrado la satisfacción del Gobierno regional por estos reconocimientos.



Medallas de Oro de Castilla–La Mancha 2023



Comenzando por la más alta distinción que otorga la Comunidad Autónoma, la Medalla de Oro, la consejera y portavoz ha explicado que se concederán dos. Una de ellas será para Ana Céspedes Montoya, directora general mundial de Operaciones de IAVI (Asociación Mundial sin fines de lucro que trabaja para acelerar el desarrollo de vacunas para prevenir la infección por VIH y otras enfermedades), “por su contribución a la ciencia, la investigación y a la salud pública mundial en condiciones de equidad”.



La otra corresponderá a Rafael de Lorenzo García, secretario general de la Fundación ONCE, por su contribución al ejercicio de los derechos de la discapacidad en España “y una de esas personas imprescindibles para el impulso de los derechos de las personas con discapacidad”.



Se trata, ha resumido la consejera, “de dos personas que representan lo mejor de la sociedad castellanomanchega; ambas con un trabajo solidario por los demás, para conseguir un mundo más justo e igualitario. Podemos decir que su trabajo importa, es relevante y cambia vidas. De manera que son dos Medallas de Oro muy merecidas”.



Hijas e hijos predilectos de Castilla–La Mancha



Este año se reconocerá a un total de 20 hombres y mujeres como hijos e hijas predilectas de Castilla–La Mancha. Así, recibirán esta distinción Agustín Escobar Cañadas, presidente y CEO de Siemens España, por su trayectoria en el sector tecnológico empresarial; Ana González Rodríguez ‘Ana Locking’, diseñadora de moda, a quien se reconoce su contribución al diseño de la moda española; Ana Quintanilla García (a título póstumo), por su dedicación vital a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.



También recibirán esta misma distinción Ana Rubio López, creadora de efectos especiales para el cine y la televisión, que cuenta ya en su haber con dos Goyas, por su aportación al cine español; a Antonio Martínez Flores, de la Asociación AGRAMA, se reconoce su aportación al sector ganadero de la oveja de raza manchega; Belén Garijo López, CEO global del grupo farmacéutico alemán Merck, será nombrada Hija Predilecta por su trayectoria profesional en la industria farmacéutica; la cantautora de raíz, compositora y folclorista, Carmen Toledo Sánchez ‘Karmento’, será nombrada Hija Predilecta por su singular aportación a la música castellanomanchega y española.



Se distingue también a Fernando Villena Cañas, presidente de ASAJA por su contribución al sector asociativo agrario y viticultor regional; a Gabriela Cañas Pita de la Vega, presidenta de la Agencia EFE, por su trayectoria profesional y labor en el periodismo nacional e internacional; a Gemma Arenas Alcázar, atleta de ultra trail, que lo recibirá por su esfuerzo y talento deportivo “y por traernos tantas alegrías a la tierra”; a Guillermo Román Bustamante, por su contribución a la costura castellanomanchega; a Israel Fernández Muñoz, de profesión cantaor, compositor y músico, que recibirá la distinción por su importante aportación al flamenco; Javier Senent García, presidente de Cruz Roja Española 2015–2023, recibirá el nombramiento de Hijo Predilecto por su compromiso y labor en la Cruz Roja de Castilla–La Mancha; José Javier Sánchez Martín, piloto de caza y ataque, por su impecable trayectoria profesional en el ejército español; José Juan Ruiz Gómez, presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, recibirá el nombramiento para reconocer su dilatada trayectoria profesional en organismos nacionales e internacionales; a la actriz Laura Galán Montijano, premio Goya a la mejor actriz revelación, “por una brillante trayectoria en el cine español y por romper estereotipos”; a Luis Casimiro Palomo Cárdenas, entrenador de baloncesto, por su contribución al deporte del baloncesto en España.



Por su parte, Silvia Lara Perea, deportista de élite con síndrome de Down, será nombrada Hija Predilecta para reconocer su esfuerzo y ser ejemplo de superación en el deporte “difícil de equiparar”; Silvia Nogales Barrios, guitarrista y compositora, por su talento y virtuosismo con la guitarra española y a Sofía García Pinés ‘Senipaifos’, cantante, productora y artista polifacética, por su creatividad artística e impacto social.



Hijos e hijas adoptivas de Castilla–La Mancha



Tres mujeres y tres hombres recibirán en este 2023 este título. Se trata de Cristina Romero Castellano, investigadora principal y referente científico del proyecto europeo MammoScreen, por su compromiso en el programa de detección y atención del cáncer de mama “que coloca a Castilla–La Mancha y en concreto al Hospital Universitario de Toledo como un centro de referencia y envidiable en el resto de España”; a Encarnación Rodríguez Cáceres, presidenta de AMIAB, reconocida por su labor en el asociacionismo e inclusión de las personas con discapacidad y Francisco Blázquez Calvo, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, a quien se reconoce su extraordinaria labor en la defensa de los intereses hidrológicos de Castilla–La Mancha y también por si defensa del río Tajo.



José Manuel Cortizo Soñora, presidente del Grupo Cortizo, será nombrado Hijo Adoptivo por su aportación al desarrollo industrial de la Región; Juan Antonio Gómez Pintado Rodríguez de Segovia, presidente de Vía Ágora lo será por su trayectoria en la construcción industrializada de Castilla–La Mancha, y finalmente, María Zaragoza Hidalgo, escritora, será reconocida Hija Adoptiva por su inmensa aportación a la novela española y su labor a la igualdad.



Placas al Mérito Regional de Castilla–La Mancha



En cuanto a las Placas al Mérito Regional, este año se entregarán once que corresponderán al Restaurante Ababol de Albacete, al que se reconoce su contribución a la innovación de la gastronomía regional; el Restaurante Ancestral, de Illescas (Toledo), por su aportación a la nueva gastronomía de Castilla–La Mancha.



A la Casa Regional de Castilla–La Mancha en Madrid se le otorga esta placa por su contribución a la difusión de la cultura castellanomanchega; a las Hermanas Clarisas de Villarrubia de los Ojos por mantener la tradición y el sabor de los dulces de convento; Holcim España por su apuesta por la economía circular de Castilla–La Mancha; a la Indicación Geográfica Protegida Ajo Morado de Las Pedroñeras por su contribución a la industria agroalimentaria en general y, en particular, por su contribución a la valorización “de un producto estrella en nuestra mesa, como es el ajo morado”, y a Laborvalía por su dedicación al empleo de las personas con discapacidad.



También recibirán la placa la Charanga Los Klandestinos de Guadalajara por su aportación a la música popular festiva; a la Red de Personas Expertas y Profesionales de Oncohematología Pediátrica de Castilla–La Mancha se le entrega por su labor en la atención de pacientes oncológicos pediátricos; al Servicio de Fisioterapia de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina del SESCAM se le entregará por su trabajo comunitario en la prevención, educación y rehabilitación física y, finalmente, Verónica Virseda Sánchez recibirá esta placa como reconocimiento a su trayectoria deportiva y palmarés internacional.







