CastillaLa Mancha promociona el "orgullo de lo propio" con 'Campo y Alma' para que los alimentos de calidad diferenciada lleguen a los consumidores

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que el próximo 4 de mayo se celebrará en La Solana la “fiesta de la alimentación”, con una nueva edición de los premios Gran Selección ‘Campo y Alma’.

El consejero ha informado que a lo largo de hoy se espera pueda llegar un segundo convoy a Castilla–La Mancha, tras el del viernes, desde el puerto de Cartagena para aportar suministro de cereales y soja de cara a la elaboración de piensos para la ganadería.



Cuenca, 21 de marzo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha traslada el “orgullo de lo propio” a través de la promoción de la marca de garantía de los alimentos de calidad de la región ‘Campo y Alma’, que aglutina los productos con denominación de origen y de indicación geográfica protegida y que “lleva la esencia de la región, haciéndolo además con decisión y valentía”.



Así lo ha expresado esta mañana el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha firmado en Cuenca un protocolo de colaboración para la promoción de los alimentos amparados bajo la marca de garantía ‘Campo y Alma’ con el director regional de Alcampo en Castilla–La Mancha, Marcelino Pastor, donde, además de las campañas promocionales tanto en los folletos como en las pantallas en los supermercados de esta cadena de distribución, se llevarán a cabo degustaciones de algunos de los alimentos punta de lanza de la región, como pueden ser el queso manchego o el aceite de oliva virgen extra.



El consejero ha destacado en su intervención que “todos hacemos Castilla–La Mancha cada día y somos más fuertes si vamos juntos”, agradeciendo el compromiso de Alcampo por los alimentos de calidad diferenciada y de proximidad, para hacerlos llegar al consumidor final a través de los lineales, en unos momentos en los que “es más necesario que nunca”.



Y es que “es importante que hagamos las cosas bien porque nos jugamos mucho”, ha añadido Martínez Arroyo. Para muestra, las cifras que ha aportado, como que la agricultura, ganadería e industria cooperativa y particular agroalimentaria representan ya el 17,1 por ciento PIB regional.



En exportaciones, ha recalcado, el sector agroalimentario está exportando en estos momentos cerca de 2.700 millones de euros al año, con un incremento “espectacular respecto al año anterior” y con una balanza comercial de más de 1.200 millones de euros positiva en Castilla–La Mancha, lo que demuestra “que aquí está nuestro futuro”. A esto, se une el dato del empleo, con más de un 17,5 por ciento del empleo en la región en el sector agroalimentario.



El 4 de mayo se entregarán los Gran Selección Campo y Alma en La Solana



Además, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se ha referido a que el próximo 4 de mayo se entregarán los Premios Gran Selección ‘Campo y Alma’ en La Solana (Ciudad Real). Son los premios más antiguos de la región y de nuevo, en su 33 edición, se celebrará “fiesta del sector agroalimentario”, ha dicho Martínez Arroyo. Al respecto, ha indicado, estos son premios que otorgan los expertos que, “catando los alimentos de Castilla–La Mancha, deciden cada año los mejores de manera autónoma e independiente”.



Este mismo día, se entregarán, además, los premios a la mejor industria de producción ecológico y la mejor empresa de venta directa, creados en los últimos años y que se van a convocar antes de que finalice este mes de marzo.



Segundo convoy con materias primas para piensos



En respuesta a los medios de comunicación, Francisco Martínez Arroyo ha informado, además, que “esta misma madrugada ha salido un nuevo convoy, organizado por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural junto con las empresas elaboradoras de pienso más importantes de Castilla–La Mancha, para garantizar el servicio y suministro de materias primas como cereales y soja, para la elaboración de piensos para los animales”. Este convoy ha salido desde muchos puntos de la Comunidad Autónoma en dirección al puerto de Cartagena y se prevé que hoy mismo pueda estar de regreso con los productos necesarios para la elaboración del alimento para los animales.



Arroyo ha querido de nuevo agradecer, como ya hizo el viernes con el primer convoy movilizado desde Castilla–La Mancha para este fin, “la colaboración de las delegaciones de Gobierno de la región y comunidades autónomas vecinas para poder hacerlo realidad”. Este segundo convoy, según ha detallado el consejero, “en el momento de esta rueda de prensa, está llegando a Cartagena y espero que hoy mismo pueda volver con los productos necesarios”.



En este sentido, ha añadido que “las cosas se están empezando a normalizar y los ganaderos de nuestra tierra y las empresas que elaboran el pienso en Castilla–La Mancha saben que cuentan con el apoyo del Gobierno regional porque hemos estado trabajado sin descanso desde el lunes pasado para que estos convoyes se hicieran realidad”.



En el acto de la firma del protocolo de colaboración con Alcampo, han estado presentes también el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; la delegada de la Junta en la provincia, Maria Ángeles Martínez; el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrados; la directora de Alcampo Cuenca, Isabel Villaescusa, así como representantes de varias indicaciones geográficas protegidas, como la de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, así como de la DO Vino de La Mancha, la DO Queso Manchego o de la DO Aceite de La Alcarria, además de empresas del sector, bodegas y cooperativas o varios productores de la zona.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.