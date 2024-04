Como van a conservar un bosque por 30 años en este pueblo de Cuenca: "Si no talas, recibes dinero"

Conservar un bosque antiguo. Es el objetivo que tienen en el municipio de Vega del Codorno: dejar su bosque acotado, sin tocar ni un árbol y así a cambio, obtener ingresos durante los próximos 30 años por conservar este bosque al mismo tiempo que recuperar los procesos naturales de 264 hectáreas de bosque maduro.

En COPE Cuenca hemos hablado con el alcalde del municipio, Rodrigo Molina y nos explicaba que "uno de los ingresos que tenemos los pueblos de la Serranía Alta de Cuenca, proceden de la corta, venta y la comercialización de la madera. Entonces, tenemos un bosque paisajístico,pilar fundamental de la economía de este pueblo y que atrae turismo. Entonces, el paisaje que ofrece ese bosque es más que interesante y siempre hemos perseguido, no talar en esa zona en concreto. Ahora es una fundación que nos paga por la falta de ingresos que tendríamos por no talar en esa zona, con lo cual nos viene perfecto. Obtenemos los ingresos que veníamos teniendo y no cortamos, con lo cual el paisaje de cara a nuestro turismo lo viene de maravilla. Y solamente el límite que nos exigen es no talar. Es decir, el resto de usos como el pastoreo, la recogida de setas o el ejercicio de la caza, se puede seguir haciendo".





30 años

Con esta fundación Rebuilding Spain se observará la evolución de este bosque de forma natural, sin la tala por la mano del hombre. "Nos comprometemos durante 30 años a partir de este, a cuidar esta parcela totalmente municipal, para ver cómo evoluciona e irán estudiando o mirando los resultados a lo largo del tiempo desde la Fundación".

Una comisión de seguimiento se irá reuniendo una vez al año para ir con un técnico, un ingeniero forestal, y ver el avance que va teniendo ese bosque a lo largo de estos 30 años.

El dinero se destinará a...

Rodrigo nos contaba que "lo vamos a publicitar, lo vamos a señalizar, vamos a crear un sendero todo alrededor del bosque, con lo cual es otro aliciente más de cara a ofrecer a nuestros visitantes, además de lo que supone el paisaje de los espacios naturales protegidos, de los cuales estamos rodeados y formamos parte, como es el Parque Natural de la Sierra de Cuenca, el del Alto Tajo o el propio Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado