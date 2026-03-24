El error que nunca debes cometer al quitar una garrapata: "Aumenta drásticamente el riesgo de infección"

Con la llegada de la primavera, la proliferación de las garrapatas se convierte en un riesgo creciente para la salud de los animales y las personas.

Estos artrópodos hematófagos, que necesitan alimentarse de sangre para completar su ciclo biológico, son considerados el vector más importante de enfermedades para los animales a nivel mundial y el segundo más relevante para los humanos, solo por detrás de los mosquitos.

Enfermedades y riesgos para el ser humano

Entre las patologías que pueden afectar a los humanos destaca la enfermedad de Lyme o la anaplasmosis, pero la más grave es la Fiebre Hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC).

Según el veterinario Raúl Cuadrado, "la enfermedad hemorrágica de Crimea Congo es una enfermedad grave, puesto que no hay medidas profilácticas", ya que no tiene cura ni vacuna.

En Castilla-La Mancha se han registrado dos casos, uno de ellos mortal, y la tasa de mortalidad en España alcanza hasta un 40%.

La prevención como mejor herramienta

Los síntomas en los animales infectados pueden ser muy variados, incluyendo cuadros febriles, debilidad y anemias.

Ante la ausencia de vacunas para la mayoría de estas enfermedades, Cuadrado subraya que la mejor estrategia es la correcta desparasitación de las mascotas y una vigilancia activa.

Se recomienda realizar una revisión exhaustiva del animal al volver de paseos por zonas con vegetación o alta presencia de fauna, como ciervos o jabalíes.

"En entornos urbanos es muy difícil que haya garrapatas" asegura el veterinario.

Cómo quitar una garrapata correctamente

Para retirar una garrapata de forma segura, se deben utilizar pinzas especiales disponibles en tiendas veterinarias, que permiten extraerla por completo.

Existen pinzas especiales para quitar correctamente las garrapatas de los perros

El veterinario advierte seriamente contra el uso de remedios caseros como el aceite, ya que provocan que la garrapata regurgite sus fluidos, aumentando drásticamente el riesgo de infección.

Lo que hace la garrapata al verse ahogada es regurgitar todo su contenido, con que aumenta la probabilidad de que nos infecte" Raúl Cuadrado veterinario especialista en salud pública

Finalmente, Raúl Cuadrado señala que, aunque se ha notado un aumento de casos en humanos, podría deberse a una mejora en la capacidad de diagnóstico.

Por ello, insiste en un mensaje de calma y prevención: "No alarmar, sino simplemente estar atentos y tener ese conocimiento que nos ayude a esta prevención".